Za uvod točka tudi za Kras Repen

NOGOMET

ELITNA LIGA - 1. krog

Sanvitese – Kras Repen 0:0

Kras Repen: Bužan, Polacco, Badžim, Rajčević (De Lutti), Dukić, Grudina, Perhavec, Pertot (Buzzai), Velikonja (R. Šolaja), Kuraj (Almberger), Lombardi (Pitacco). Trener: Kneževič.

Izključen: Kneževič

Kras Repen je novo sezono (kot novinec) v elitni ligi začel z osvojitvijo točke, kar ni slabo, glede na to, da je Sanvitese zelo ugleden nasprotnik. V San Vitu al Tagliamento so gledalci videli izenačeno tekmo. Obe ekipi sta ustvarili po nekaj dobrih priložnosti za gol, a oba vratarja se nista pustila presenetiti. Sodnik je sicer pokazal nogometašem Krasa kar pet rumenih kartonov in enega rdečega, trenerju Radenku Kneževiču, ki bo tako v soboto, ko bo Kras v Repnu gostil Codroipo. »Recimo, da je delitev točk pravična, saj sta si bili ekipi enakovredni,« je uvodni krog komentiral predsednik Krasa Goran Kocman. V Krasovem taboru je izjemno solidno odigral od začetka mladi Dean Pertot.