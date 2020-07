Začel pri Juventini, zdaj je pri Udineseju

Štandreško športno društvo Juventina je lahko ponosno na svoje delovanje: v 73-letni zgodovini kluba so si belo-rdeči privoščili veliko zadoščenj. Nazadnje v četrtek, ko je na prvenstveni tekmi 31. kroga nogometne A-lige proti Spalu v Ferrari za Udinese vstopil na igrišče 19-letni Goričan Marco Ballarini (v 91. minuti je zamenjal vezista Fofano), ki je svojo nogometno pot začel prav pri Juventini v Štandrežu. Ballarini je letnik 2001 in je do sezone 2012 igral pri cicibanih Juventine. »Ko nas je zapustil, smo ga še naprej stalno spremljali in v četrtek smo mu tudi čestitali,« je dejala odbornica štandreškega društva Maja Peterin.

Pri ekipi cicibanov ga je treniral Gianfranco Vecchiato, ki se ga takole spominja: »Marca sem treniral v sezonah 2010/11 in 2011/12: bil je zelo vesten in discipliniran fant, kot je še zdaj. Vedno je deloval zelo umirjeno. Na našem poletnem kempu se je pogovarjal s trenerjem Edyjem Rejo, ki ga je hitro opazil, da lahko fant uspe. Nato se je Marco preizkusil pri nogometni šoli videmske Ancone Antonia Di Nataleja, ki ga je hitro sprejel medse. Ko je Ancona propadla se je Marco pridružil Donatellu, nato je eno sezono igral v Ametranu (U17) in pri mladincih Triestine ter nazadnje je postal član mladinske ekipe v prvenstvu primavera Udineseja. Z očetom Brunom sva dobra prijatelja in skupaj kolesariva,« je dejal trener mladinskih ekip Juventine Vecchiato.

O Ballariniju je včeraj pisala tudi Gazzetta dello Sport (na 18. strani), ki je tudi omenjala Juventino, »društvo slovenske manjšine v Italiji«. Pred nekaj dnevi je Marco tudi uspešno diplomiral na goriškem višješolskem zavodu Duca degli Abruzzi.