Začenja se evropsko rokometno prvenstvo

Evropsko prvenstvo v rokometu za moške bo tudi s slovensko reprezentanco v Nemčiji potekalo med 10. in 28. januarjem. Pogled na zadnje velike turnirje razkriva navidez zaprt vrh reprezentanc, ki se borijo za kolajne. Na zadnjih dveh EP in SP so namreč v boju za kolajne vselej igrale reprezentance Danske, Francije, Švedske in Španije.

Slovenska reprezentanca je na zadnjem prvenstvu stare celine na Madžarskem in Slovaškem pod vodstvom selektorja Ljubomirja Vranješa razočarala in zasedla šele 16. mesto, potem ko je izpadla že po prvem delu tekmovanja. To je tudi njena najslabša uvrstitev na EP.

Naslov v Nemčiji branijo Švedi, ki so v Budimpešti v finalu s 27:26 ugnali Špance. Tretje mesto je po podaljšku in zmagi s 35:32 zasedla Danska.

Prav omenjene štiri reprezentance krojijo vrh zadnjih velikih tekmovanj. Medtem ko so bile v boju za kolajne na EP 2020 na koncu četrta Slovenija ter Norveška, Hrvaška in Španija, ki je takrat osvojila naslov, so v zadnjih treh letih na vrhu bolj ali manj iste zasedbe.

Na SP 2021 v Egiptu je naslov osvojila Danska, srebro Švedska, bron Španija, četrta pa je bila Francija. Na olimpijskih igrah kasneje istega leta je Francija osvojila zlato, srebrna je bila Danska, Španija pa bronasta. Švedsko je v boju za kolajne zamenjal Egipt in bil četrti.

