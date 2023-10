Začenja se košarkarska deželna divizija 1

Konec tedna se začenja košarkarska deželna divizija 1. V nekdanji D-ligi nastopa skupno 30 ekip, ki so v rednem delu sezone razdeljene v tri skupine. V skupini A so ekipe s Pordenonskega in vzhodnega dela nekdanje videmske pokrajine, v skupini B ekipe z Goriškega in zahodnega dela nekdanje videmske pokrajine, v skupini C pa ekipe iz trsta, Milj in Tržiča.

Med trideseterico ekip v deželni diviziji 1 sta tudi Dom (skupina B) in Bor Radenska (skupina C), ki se torej vsaj v rednem delu ne bosta pomerila med seboj. Goriška ekipa bo nastope začela nocoj ob 21. uri s tekmo v domačem Kulturnem domu proti Ronchiju, tržaška peterka pa se bo jutri ob 20.30 v Žavljah pomerila z miljsko ekipo Venezia Giulia Basket.

Tako pri Domu, ki ga v letošnji sezoni s klopi vodi Erik Graziani, kot pri Boru potrjenega trenerja Saše Krčalića, so skoraj v celoti ohranili jedri lanskih postav. V obeh taborih pa so se tudi odločili za dodatno pomladitev igralskega kadra z vključitvijo mladih domačih košarkarjev. Višje cilje ima bolj izkušena tržaška ekipa, medtem ko se bo goriški kolektiv v prvi vrsti boril za obstanek. Obe ekipi bosta domače tekme igrali ob petkih: Bor na Stadionu 1. maja ob 20.30, Dom pa v Kulturnem domu ob 21.00.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku