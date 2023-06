Začetek sezone z atraktivnimi dvoboji

S KO Sprintom v Samatorci veljavnim za 1. trofejo Združenja za Križ je kriški klub Mladina odprl letošnjo tekmovalno sezono na tekaških rolkah, ki se bo danes nadaljevala s tekmo s skupinskim startom za jubilejni 30. Grand Prix Alpe Jadran. Obe tekmi sta tudi uvodni letošnjega italijanskega pokala.

Po napetih dvobojih je v moški kategoriji zmago slavil svetovni prvak Emanuele Becchis (1993), ki je premagal dolgoletnega (in zimzelenega) tekmeca Alessia Berlando (1979). Med članicami je šlo za sestrski dvoboj: prepričljiva zmaga je šla Lisi Bolzan (1995) pred povratnico Albo Mortagna (2000), dvojčica Anna Bolzan pa je bila boljša od Laure Mortagna.

Med okrog 100 nastopajočimi je bila polnoštevilčna tudi ekipa gostujočega kluba ŠDMladina. Največ članov kriškega kluba je tekmovalo med najmlajšimi U10: za nekatere je bila to šele prva tekma, drugi pa zelo dobro napredujejo. Na stopničke se je med U10 prebila Veronika Sbisà, Ian Tretiach pa je klonil na dvoboju za 3. mesto in končal četrti. Med članicami je tekmovala Petra Antonič, ki je bila na koncu 15.

Danes bo na vrsti jubilejni 30. Grand Prix Alep Jadran za 8. trofejo ZSŠDI. Tekmovanje s skupinskim startom se bo začelo ob 9.30. Tekmovalci bodo startali v Samatorci na cesti proti Bajti: najmlajše čaka 2 kilometrski krog, starejši pa se bodo podali še do Saleža, pri bivši osnovni šoli bodo zavili proti Samatorci in se vrnili na nekdanjo pokrajinsko cesto. Člani in članice bodo krog ponovili petkrat za skupnih 19 kilometrov.