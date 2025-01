SloVolley ZKB je prvi del sezone končal na 10. mestu, ki še zagotavlja obstanek v državni B-ligi. Pred začetkom povratnega dela (SloVolley bo v nedeljo ob 17. uri v Gorici gostil vodilni Monselice) smo se pogovorili s trenerjem Ambrožem Peterlinom.

Ste s prvim delom zadovoljni?

Smo, ker smo tam, kjer je bil glavni cilj. Če bi se sezona končala zdaj, bi igrali play-out, če pa bi se v drugem delu ponovila točno ista slika, bi bili matematično rešeni. To se najbrž ne bo zgodilo. Lahko smo zadovoljni, ker je za veliko večino igralcev in tudi zame kot trenerja to prvo leto v B-ligi. Objektivno nam manjkajo štiri točke, na primer s Padovo, ko smo imeli zaključno žogo tako v tretjem kot v četrtem setu ter vsaj še ena proti Casalserugu, kjer smo vodili z 2:0. Čeprav smo bili brez menjav na zunanjih pozicijah, smo imeli prednost tudi v 5. setu. Po drugi strani smo točko v Poveglianu osvojili za las.

Ste pričakovali takšen nivo prvenstva?

Sem. Kar sem slišal že iz prejšnjih let, se je v zadnjih letih, predvsem lani in predlanskim, nivo B-lige zvišal. Poleti sem si preštudiral statistike iz prejšnje sezone, zato sem pričakoval, da bo izredno težko. Marsikatera ekipa v tej skupini naskakuje A-ligo, mogoče ne bo uspelo niti eni, ker se potem igra play-off tudi z drugimi, že za prvo in drugo mesto v naši skupini bo zelo zahtevno.

Kaj morate narediti v drugem delu, da dosežete željen obstanek?

Kot sem rekel, če bi vsi ponovili rezultate iz prvega dela, bi se rešili. Prepričan sem, da ne bo tako in tudi da ne bo dovolj 12 točk. Treba bo premagati ekipe, ki so trenutno pod nami in osvojiti kakšno zmago ali vsaj točko proti tistim pred nami. Tako kot do zdaj, moramo na vsaki tekmi ciljati na točke, saj zna biti vsaka pomembna, tudi če je na papirju nasprotnik boljši. Igrali smo proti Trebaselegheju, zdaj imamo Monselice in potem Treviso, prve tri na lestvici ena za drugo. Bo težko, ampak že kakšna točka zdaj bi bila dobrodošla pred pomembnejšimi tekmami. Mislim, da bodo tudi ostali premagali kakšno boljšo ekipo. Predvsem me skrbijo tiste ekipe, ki se bodo rešile in ne bodo mogle priti v play-off, da bodo nekoliko popustile ob koncu sezone.