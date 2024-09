Zadovoljstvo krovnih organizacij za Europeado 2028 v FJK

Krovni organizaciji Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza izražata zadovoljstvo v zvezi z organizacijo Europeade 2028, ki jo je FUEN poveril FJK in ki jo bosta gostili skupaj s furlanskim društvom Filologica Friulana.

»S skupnimi močmi smo SSO, SKGZ, Filologica Friulana ob sodelovanju ZSŠDI in društva Associazion Sportive Friulane napisali 40 strani dolgo kandidaturo in jo posredovali FUEN-u. Na kongresu, v soboto, 21. septembra, pa je s posnetki in prezentacijo Eugen Ban, operativni tajnik ZSŠDI-ja, odlično predstavil kandidaturo, ki je požela velik uspeh,« so med drugim zapisali. Dežela FJK je odločno podprla kandidaturo in obljubila tudi finančno podporo, so še sporočili. »Slovenci v Italiji verjamemo, da bomo leta 2028 skupaj s Furlani pripravili nepozabno doživetje za vse moške in ženske nogometne ekipe, ki se bodo prijavile na Europeado 2028,« so zaključili.