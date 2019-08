Zahtevna sezona je pred vrati

Košarkarji Doma so v ponedeljek začeli priprave na sezono v D-ligi, v katero se goriško društvo vrača po desetletju nastopanja v promocijskem prvenstvu.

Pod vodstvom novega trenerja Dražena Grbca in njegovega pomočnika Eriberta Dellisantija so se David Abrami in soigralci zbrali na zunanjem igrišču goriškega Dijaškega doma, saj je telovadnica Kulturnega doma še nedostopna zaradi obnovitvenih del.

Med poletjem je več igralcev zapustilo ekipo, ki pa sta se ji pridružila petindvajsetletni novogoriški košarkar Luka Valentinuzzi in izkušeni štiriinštiridesetletni center Dalibor Petrović. Jedro ekipe bo sestavljajo deset članov - na tekmah D-lige bo sicer trener lahko izkoristil največ osem starejših košarkarjev -, ki se jim bodo pridružili najboljši mladi igralci letnikov 2001, 2002, 2003.

Dom 2019/20

Postava: David Abrami, Ivan Bernetič, Luca Dellisanti, Jan Furlan, Dalibor Petrović, Luka Valentinuzzi, Gianmaria Visintin, Albert Voncina, Gabrijel Zavadlav, Matej Zavadlav. Trener: Dražen Grbac. Pomočnik trenerja: Eriberto Dellisanti. Športni direktor: David Ambrožič.