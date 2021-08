Zahvala Japoncem za sodelovanje

Japonski premier Yoshihide Suga se je po koncu olimpijskih iger v Tokiu državljanom zahvalil za njihov prispevek, ki je deželi vzhajajočega sonca kljub pandemiji covida-19 omogočil izvedbo varnih olimpijskih iger, poročajo tuje tiskovne agencije. "Čeprav so bile olimpijske igre preložene za eno leto in so potekale z nekaterimi omejitvami, verjamem, da smo kot država gostiteljica izpolnili svoje obveznosti. Japonskemu ljudstvu bi se rad iskreno zahvalil za razumevanje in sodelovanje," je danes dejal Suga v Nagasakiju, kjer so obeležili 76-letnico ameriškega napada z atomsko bombo.

Olimpijske igre v Tokiu, ki so jih prvotno načrtovali za leto 2020, so zaradi pandemije morali preložiti za eno leto. Njihovi izvedbi je japonska javnost ostro nasprotovala, a so se oblasti projekt vseeno odločile izpeljati, vendar brez gledalcev na prizoriščih v japonski prestolnici.

Suga ima sicer trenutno rekordno nizko javnomnenjsko podporo. Ta je prvič, odkar je prevzel premierski položaj, padla pod 30 odstotkov. Premierjevi priljubljenosti sta škodovala predvsem počasno cepljenje proti covidu-19 in porast novih okužb s koronavirusom, ki je posledica različice delta.