Zaključno nagrajevanje 8. aprila v Križu

AŠD Mladina je uspešno spravilo pod streho letošnji tržaški pokrajinski prvenstvi v smučarskem teku in alpskem smučanju. Tekaški dej prvenstva je potekal 12. februarja na progi Tagliamento v kraju Forni di Sopra, alpski del pa minulo soboto na progi Eiben v Plodnu. Organizatorji so v nedeljo po prespani noči zbrali vse podatke in sestavili dokončne lestvice za zaključno nagrajevanje, ki bo v petek, 8. aprila, na društvenem sedežu Mladine v domu Alberta Sirka v Križu.

POSAMIČNE LESTVICE

Pokrajinska prvaka TS-FISI in tržaška prvaka v smučarskem teku: Adriana De Bernardi (SC 70) in Cosimo Fabris (SC 70).

Pokrajinska prvaka TS-FISI in tržaška prvaka v alpskem smučanju: Caterina Sinigoi (Devin) in Michele Messidoro (XXX Ottobre).

Nova upa: Dafne Galassi (XXX Ottobre) in Francesco Calignano (SC 70).

Mlada upa: Anna Carboni (SC 70) in Andrea Stipcovich (XXX Ottobre).

Zmagovalka kombinacije: Adriana De Bernardi (SC 70).

DRUŠTVENE LESTVICE

Smučarski tek: 1. SC 70 5196 točk, 2. Sci Cai XXX Ottobre 1609, 3. AŠD Mladina 1359.

Mladinska smučarski tek: 1. SC 70 3537 točk, 2. AŠD Mladina 907, 3. Sci Cai XXX Ottobre 403.

Alpsko smučanje: 1. SC 70 14.982 točk, 2. Sci Cai XXX Ottobre 12.819, 3. SK Devin 4033, 4. AŠD Mladina 3897, 5. SK Brdina 448, 6. Uninominale 408, 7. Sci Cai Trieste 302, SC Sappada 231.

Mladinska alpsko smučanje: 1. SC 70 9884, 2. Sci Cai XXX Ottobre 8098, 3. SK Devin 2546, 4. AŠD Mladina 2081, 5. SK Brdina 448, 6. SC Sappada 231.

Skupna (tek in smučanje): 1. SC 70 20.178 točk, 2. Sci Cai XXX Ottobre 14.428, 3. ŠD Mladina 5256, 4. SK Devin 4033, 5. SK Brdina 448, 6. Uninominale 408, 7. Sci Cai Trieste 302, 8. SC Sappada 231.