Zalet bo vodila Daniela Ciocchi

Zalet ima v ženski C-ligi novega trenerja. Pravzaprav bo glavno člansko ekipo vodila trenerka. Koordinacijsko vodstvo skupnega projekta v ženski odbojki na Tržaškem, ki združuje društva Bor, Breg, Kontovel, Slogo in Sokol, se je odločilo, da bo pomembno vlogo zaupalo nekdanji odbojkarici in zdajšnji trenerki Danieli Ciocchi, ki je bila v zadnji (covidni) sezoni pomočnica trenerja Martina Maverja. Vodstvo Zaleta se je z odbojkaricami, odborniki in starši srečalo v ponedeljek zvečer.

»Najprej je bila na vrsti špica projekta, to so igralke, ki bodo tudi v sezoni 2021/22 nastopile za Zalet ZKB v deželni C-ligi. Predsedniki projekta Zalet smo se najprej zahvalili Martinu Maverju, ne le za pravkar zaključeno sezono, ampak za delo v štirih sezonah. Igralkam smo naznanili zamenjavo na trenerski klopi. Ta izbira je najprej nadaljevanje politike z izbiro trenerskih kadrov iz naših vrst, drugo pa nadaljevanje do sedaj uspešnega dela. Ciocchijevi bosta stala ob strani Nicholas Privileggi kot pomočnik trenerke in potrjeni Mario Ciac, ki bo skrbel za kondicijo naših igralk. S treningi bodo dekleta začela 25. avgusta v repenski telovadnici. Ogrodje ekipo bo ostalo nespremenjeno, razen nekaterih izjem zaradi študija in službe zunaj Trsta. V sozvočju z novim trenerjem bomo poskrbeli za nadomestitev, predvsem bomo črpali v naših mladih vrstah in vključevali v prvo ekipo najperspektivnejše in najzaslužnejše mlade odbojkarice. Načrtujemo, če nam bodo zdravstvene norme dovolile, krajše priprave ob koncih tedna in nastop na turnirju Bazoviških junakov,« so napisali v novinarskem sporočilu.

Vodstvo Zaleta je obenem predstavilo tudi trenerje preostalih ekip Zaleta: »V sezoni 2021/22 bodo projekt sestavljale tri delovne skupine, ki bodo nastopale v prvenstvu U18 (2 ekipi), v prvenstvu U16 (prav tako dve ekipi) in v prvenstvu prve divizije. Trenerji bodo Danilo Berlot, Martin Maver in Nicholas Privileggi. Načrtovane so skupne priprave z 22. avgustom, a je tu vprašanje, kje in kako bomo to izpeljali, oziroma če nam bodo okoliščine to dovoljevale, so še dodali v novinarskem sporočilu.