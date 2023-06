Zalet v ženski C-ligi ne bo igral v Repnu

Po koncu prvenstev in nizu pogovorov pridobiva članska in najvišje postavljena ekipa projekta Zalet svojo obliko. Predsedniki treh klubov - Kontovela, Sloge in Sokola -, ki upravljajo projekt, so na ponedeljkovem sestanku potrdili, da bo Zalet v ženski C-ligi še naprej vodil Nicholas Privileggi. Vse kaže, da bo letos pridobil tudi pomočnika, ki mu bo pomagal na treningih in tekmah. Kaj več bo znano v prihodnjih dneh.

Druga novost je logistične narave. Ekipa bo v prihajajoči sezoni 23/24 igrala domače tekme v Nabrežini, kjer ekipa v ženski C-ligi še ni igrala. Prav zato bo nekoliko pomembnejšo vlogo pri upravljanju špice projekta pridobil Sokol, ki bo ekipi in trenerju nudil vso podporo. Ekipa ne bo pa spremenila vpisne številke, zato bo na zvezi še vedno registrirana s šifro AŠZ Sloga. Za igralke sprememba dvorane tudi ne bo vplivala, saj telovadnico že dobro poznajo, saj so tam v minulih sezonah že trenirale.

Največ neznank ostaja v igralskem kadru.