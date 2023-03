Zaletovke premagale vodilne na lestvici

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

RojalKennedy – Zalet ZKB 0:3 (18:25, 17:25, 20:25)

Zalet ZKB: Furlan 11, Francesca Misciali 17, Ilaria Misciali 13, Stergonšek 4, Vattovaz 3, Winkler 9, Lovriha (L), Grilanc, Giurda, Surian, Tromba. Trener: Nicholas Privileggi.

Igralke Zaleta ZKB Trst Gorica so še enkrat zelo prijetno presenetile, saj so v Reani del Rojale premagale trenutno vodilnega na lestvici.

Potek tekme je najbolje strnil vidno zadovoljen trener Nicholas Privileggi: »Današnja zmaga je prav gotovo sad dela na treningih, med katerimi se vse igralke tudi tiste, ki običajno manj igrajo, izredno požrtvovalne, redne in nadvse resne. Danes so zaigrale odlično, do potankosti so se držale navodil, ki sem jim jih dal med pripravo na tekmo. Res nimam resnično nobene pripombe, vse je teklo kot po olju in sem lahko tudi sam užival med gledanjem, česa so bile danes sposobne prikazati!«

Zaletovke so odigrale prav gotovo eno svojih najboljših letošnjih tekem. Odlične so bile v vsem: točen sprejem je omogočil podajačici Demi Vattovaz, da je enakomerno zalagala vse svoje napadalke, Nika Lovriha je bila v obrambi vedno pravilno postavljena, tako da je velikokrat spravljala s tira domače napadalke. Po izidih v posameznih setih bi se morda zdelo, da je šlo za lahko tekmo, a ni bilo tako. RoyalKennedy je na domačih tleh seveda hotel zmagati in ubraniti sedem točk prednosti na lestvici, a mu tega gostujoče igralke enostavno niso dovolile. V vodstvu so bile od prvega do zadnjega sodnikovega žvižga. Domačinke so se jim približale le v drugi polovici zadnjega seta, ko je zaletovkam za trenutek padla koncentracija, a je šlo resnicno za trenutek, saj so takoj uredile svoje vrste in suvereno osvojile nove tri točke, s katerimi so obdržale odlično drugo mesto na lestvici. (inka)