Zamejska prvaka sta Caterina Sinigoi in Mattia Del Latte

Na 39. smučarskem zamejskem prvenstvu - Pokalu ZSŠDI -, ki ga je v smučarskem središču Forni di Sopra na progi Cimacuta organiziral SK Brdina, sta se z naslovom zamejskega smučarskega prvaka in prvakinje okitila Mattia Del Latte (ŠD Mladina) in Caterina Sinigoi (SK Devin). Mladinska prvaka sta Giulia Fabris in Emil Kerpan (oba SK Devin). Med društvi je največ točk zbral SK Devin. V Forniju di Sopra je nastopilo 196 smučark in smučarjev društev Brdina, Devin, Mladina, SPDG in Planinska družina Benečija.