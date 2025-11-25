Zamenjava na klopi Bora Radenska

Slabi rezultati v letošnji sezoni so bili usodni za trenerja Bora Radenska Alberta Consolarija. Vodstvo svetoivanskega košarkarskega kluba se je po pekočem sobotnem porazu proti čedajskemu UEB odločilo za zamenjavo na klopi. Nanjo se vrača Saša Krčalić, sicer aktualni Borov športni vodja, ki je ekipo že treniral tako v C-ligi kot v deželni diviziji 1. V tiskovnem sporočilu se je Borovo vodstvo Consolariju iskreno zahvalilo za opravljeno delo, obenem pa izrazilo željo, naj v članski ekipi spet prevzame vlogo pomočnika trenerja, saj si želi, da bi ostal v klubu.

Bor je v lanski sezoni pod vodstvom Koprčana Klemena Kladnika napredovalo iz deželne divizije 1 v C-ligo. Med poletjem je trenersko mesto prevzel lanski pomočnik Alberto Consolari, pod njegovim vodstvom pa je Bor v prvih devetih krogih nanizal le dve zmagi, tako da trenutno zaseda zadnje mesto na lestvici.