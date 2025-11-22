Zapravljena priložnost za Bor, podvig Kontovela v Žavljah

C-LIGA

Bor Radenska – UEB Cividale 68:70 (23:10, 38:24, 49:46)

Bor: Lo Duca 14 (4:9, 5:11, -), Brancati 12 (3:4, 3:6, 1:2), Fort 21 (1:3, 4:10, 4:8), Comar 2 (2:4, 0:3, 0:4), Giustolisi 6 (-, -, -), Zettin 4 (-, 2:4, 0:2), Gallocchio 7 (-, 2:2, 1:3), Finatti 2 (-, 1:1, 0:5), Medizza 6 (2:4, 2:4, -), Fr. Savoia in Maurel nv. Trener: Consolari.

Bor Radenska je v 9. krogu zapravil lepo priložnost za zmago. Proti mladincem čedajskega A2-ligaša United Eagles Basket (UEB) so košarkarji svetoivanskega kluba klonili z 68:70, potem ko so sicer po prvem polčasu vodili že s 14 točkami naskoka (38:4).

Po dobri igri v prvem polčasu so varovanci trenerja Alberta Consolarija v tretji četrtini popolnoma izgubili kompas. Veliko so grešili v napadu, površno branili, tako da so se gostje opogumili in ujeli priključek. Namesto da bi nadaljevali s skupinsko igro, so se naslanjali na rešitve posameznikov, kar so na koncu plačali s pekočim, a zasluženim porazom.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Venezia Giulia – Kontovel 62:64 (24:17, 35:37, 51:52)

Kontovel: Terčon 2 (-, 1:1, 0:2), Rocchetti 0 (-, -, -), Škerl 12 (3:3, 3:8, 1:6), Mattiassich 13 (2:2, 4:6, 1:3), S. Regent 4 (1:2, 0:2, 1:3), De Petris 9 (1:2, 4:8, -), Salvi 2 (-, 1:1, 0:1), Daneu 14 (3:5, 4:8, 1:4), Scocchi 8 (1:2, 2:3, 1:8), Glavina, Gulič in Vecchiet nv. Trener: Peric.

Kontovelovi košarkarji so v 8. krogu deželne divizije 1 v gosteh z izidom 62:64 ugnali miljsko Venezio Giulio. Vrh lestvice si tako s 14 točkami delijo z Ronchijem, medtem ko Venezia Giulia po novem za vodilno dvojico zaostaja dve točki.

Tekma se za Vrovance trenerja Francesca Perica ni začela najbolje. Po zaostanku v prvi četrtini (24:17) pa so gostje ujeli pravi ritem, strnili obrambne vrste in onesposobili nasprotnikove strelce. Na glavni odmor je Kontovel odšel z dvema točkama prednosti (35:37), v drugem polčasu pa so Škerl in soigralci nadaljevali z učinkovito in zbrano igro ter se po napeti končnici veselili pomembne zmage.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Breg SV Impianti – Barcolana 65:54 (-:-, 35:25, 52:32)

Breg: D. Smotlak 6, Celin 15, Filipac 5, Crismanich 0, Coretti 0, Canciani 4, M. Terčon 6, Gabrić 10, D. Terčon 4, Stopar 0, Gregori 7, M. Zeriul 8. Trener: Oberdan.

Breg SV Impianti je po treh zaporednih porazih prebil led in dosegel prvo zmago v letošnji deželni diviziji 2. Dolinski košarkarji so na domačem igrišču s 65:54 zanesljivo premagali Barcolano, ki je le v zadnji četrtini nekoliko omilila poraz. Najboljša strelca Oberdanove ekipe sta bila Diego Celin (15 točk) in mladi center Dorjan. Gabrić (10).

Sokol Franco – Cus Trieste 67:50 (17:13, 33:27, 52:38)

Sokol: S. Malalan 6, Ušaj 23, Raseni 6, Gerin 4, Bratus 1, Sam. Zidaric 10, Sas. Zidaric 8, Gutty 6, Gherlani 1, Ferfolja 2, Mandić 0, Emili 0. Trener: A. Albanese.

Sokol Franco je v tržaški skupini deželne divizije 2 na domačem igrišču s 67:50 premagal tržaški Cus. Kapetan Ivo Ušaj (23 točk) in soigralci so imeli ves čas pobudo v svojih rokah, v drugem polčasu pa dokončno strli odpor gostov.

Goriziana – Dom 45:60 (16:14, 22:25, 34:39)

Dom: Salvi 9, M. Zavadlav 9, Devetta 7, G. Zavadlav 4, Devetak 0, Bernetič 12, Urdih 2, P. Abrami 0, Bressan 15, Calzavara 0, Pavlin 0, Rossmann 2. Trener: Bonetti.

Po peti zaporedni zmagi ostaja Dom na vrhu lestvice goriške skupine deželne divizije 2. Bernetič in soigralci so bili v petek v gosteh s 45:60 boljši od Goriziane. Odločilno prednost so si priigrali v zadnji četrtini.