Zarja vse bolj tone

NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA (Zaostala tekma)

Zarja – Domio 0:3 (0:3)

Zarja: Flego, Rizzotto (S. Barnobi, Matera), Cinque, Zucca, Varglien (Stocca Kralj), Cottiga, Lombisani, Aiello, Bernobi (M. Barnobi), Cepar, Petracci (Gustini). Trener: Petagna.

Zarja je v zaostali tekmi 1. amaterske lige zasluženo izgubila proti Domiu in ostaja vse bolj osamljena na predzadnjem mestu na lestvici. Zarja bo v nedeljo v Bazovici gostila Azzurro. Domio je v Križu vodil s 3:0 že po prvem polčasu. Zarja je sicer ustvarila kar nekaj lepih priložnosti, ki pa jih ni izkoristila. Gostje pa so bili natančni in konkretni pred vrati Zarje. »Položaj na lestvici je vse slabši. Tokrat pa smo odpovedali tudi kot ekipa,« je bil po tekmi razočaran predsednik Zarje Robert Kalc.