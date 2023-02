Zaslužen poraz Doma

Gradisca – Dom 73:60 (22:20, 38:35, 59:42)

Dom: Cossaro 18 (2:3, 5:9, 2:3), Abrami 0 (-, 0:2, 0:1), Demartin 2 (-, 1:1, -), Miklus 0 (-, -, -), M. Zavadlav 3 (-, -, 1:2), G. Zavadlav 9 (0:2, 3:6, 1:3), Devetta 10 (2:2, 4:5, -), Cej 8 (0:1, 4:7, 0:1), Pahor 0 (-, 0:1, -), Ballandini 10 (2:4, 4:9, 0:4), Menis nv. Trener: Grbac.

V zaostali tekmi 11. kroga košarkarske D-lige je Dom zasluženo klonil v gosteh proti Gradisci. Končni izid je bil 73:60 v korist domače peterke. Goriškim košarkarjem je bila usodna slaba igra v tretji četrtini, ki se je zaključila z delnim izidom 21:7.

V prvem polčasu so se varovanci trenerja Dražena Grbca povsem enakovredno borili z nasprotniki. Na glavni odmor so odšli le s tremi točkami zaostanka. Sledil je popoln mrk v tretji četrtini, v kateri so Abrami in soigralci zbrali več izgubljenih žog kot doseženih košev. Gradisca si je v tem delu igre priigrala tudi najvišjo prednost 22 točk, v zadnjih desetih minutah igre pa so gostje delno le uspeli omiliti poraz.

»Naredili smo korak nazaj v primerjavi s prejšnjo tekmo, ko smo premagali krminsko Albo. Resda smo nastopili brez Salvija in Lazića ter da je naš edini visoki igralec Cej že v začetku drugega polčasa imel težave z osebnimi napakami, ampak smo tokrat igrali brez prave energije in poraz je bil neizbežen,« je po tekmi dejal pomočnik trenerja Eriberto Dellisanti, ki je omenil tudi vnovično slabo metanje prostih metov (6:12). V soboto ob 18. uri bo v telovadnici na Rouni pri Briščikih slovenski derbi vzhodne skupine D-lige med vodilnim Kontovelom in Domom.