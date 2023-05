Zaslužen poraz Doma

Dom – Vallenoncello 61:72 (21:20, 37:37, 51:58)

Dom: Cossaro 17 (5:7, 6:11, 0:2), Abrami 9 (3:4, 3:4, 0:2), Lazić 9 (-, 3:7, 1:2), Demartin 0 (0:2, -, -), M. Zavadlav 8 (-, 1:3, 2:8), G. Zavadlav 4 (-, 2:7, 0:2), Devetta 14 (1:3, 5:8, 1:3), Cej 0 (-, 0:1, -), Pahor 0 (-, -, -), Menis nv. Trener: Grbac.

V prvi tekmi končnice D-lige za uvrstitev na končno 15. mesto je Dom na domačem igrišču z 61:72 zasluženo izgubil proti Vallenconcellu. Povratna tekma bo v torek ob 21.15 v Vallenoncellu pri Pordenonu.

Tekma v telovadnici Kulturnega doma je bila sicer v prvem polčasu dokaj izenačena (39:39), so pa domačini igrali solidno le v napadu, medtem ko so bili v obrambi povsem razglašeni. V drugi polovici tekme je padla še učinkovitost v napadu, tako da so si gostje priigrali nekaj točk prednosti, ki so jo brez večjih težav upravljali do konca tekme. Košarkarjem Doma je bil za poraz usoden zlasti zgrešen pristop do tekme. Zgovoren je podatek o številu doseženih točk v posameznih četrtinah: 21 točk v prvi, 16 v drugi, 14 v tretji in le 10 v zadnji.