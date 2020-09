»Zdaj samo z mladimi«

Proseško Primorje, ki je še v lanski sezoni nastopalo v najvišji deželni elitni ligi, bo letos imelo člansko ekipo v 3. amaterski ligi. Med poletjem je prišlo do malce komplicirane, a hkrati zelo enostavne procedure. Med Primorjem in Primorcem tehnično ni šlo za zamenjavo lig. Trebensko in proseško društvo sta se najprej združila, nato je prišlo do ponovne (formalne) ustanovitve dveh novih klubov: Primorje 1924 in Primorec 1966. Primorec si je prisvojil matično številko (39770), s katero je bilo doslej v deželni zvezi prijavljeno Primorje. Tako lahko trebenski rdeče-beli nastopajo še naprej v elitni ligi. Na Proseku so tako ustanovili novo društvo ASD FC Primorje 1924, ki ima novo matično številko 953090.

Predsednik Roberto Zuppin, za Primorje je torej neke vrste nov začetek ...

Pravzaprav eden od tolikih, saj smo v zadnjih desetletjih večkrat startali skoraj od nule. Društvo se je večkrat znašlo na robu stečaja in zaprtja. Ta začetek pa je tisti, ki mi je najbolj pri srcu. Končno gremo v tisto smer in v tisto delo, ki mi je najbolj všeč.

V katero smer?

Veliko več pozornosti bomo posvetili mladinskemu sektorju, čeprav težav ne manjka, saj nam je precej staršev obrnilo hrbet in so raje vpisali svoje otroke v bližnje italijanske klube. Žal so to storili tudi slovenski starši, domačini s Proseka. To me še najbolj boli. Tega ne razumem. Recimo, da bi sprejel, če bi otroke vpisali k Vesni ali Krasu. Odločili smo se, da bomo pri Primorju veliko investirali v dobre trenerje, kar je nasploh prvi pogoj za kakovostno delo z mladimi.