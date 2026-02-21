Z rekordno šesto zlato kolajno v zgodovino

Norveškemu tekaškemu zvezdniku Johannesu Klaebu je le uspelo doseči ambiciozni cilj in podreti rekord šestih zlatih kolajn na enih samih zimskih olimpijskih igrah. Na zadnji tekmi smučarjev tekačev je danes v Teseru zmagal na prestižni preizkušnji na 50 kilometrov v klasični tehniki. S tem je postal najuspešnejši športnik na enih igrah v zgodovini. Klaebo je prehitel ameriškega hitrostnega drsalca Erica Haidna, ki je bil petkrat zlat na domačih igrah v Lake Placidu leta 1980.

Klaebo se je prebil prav na vrh prestižne lestvice najuspešnejših športnikov na zimskih olimpijskih igrah. Na letošnjih igrah nastopil na šestih tekmah in zmagal na vseh. Pred so bili še pred njim rojaki Marit Bjoergen, Bjoern Daehlie in Ole Einar Bjoerndalen s po osmimi zlatimi medaljami, a jih je 13. februarja z zmago v prostem slogu na 10 kilometrov dohitel, nato pa po štafetni tekmi na 4 x 7,5 kilometra dva dneva pozneje prehitel.

Po današnji zadnji tekmi na igrah je 29-letnik za dodatno utrditev na prvem mestu te lestvice dodal še eno zlato, zdaj jih ima enajst. Skupno je pri trinajstih olimpijskih medaljah.

Klaebo je tako na igrah v Italiji nastopil na šestih tekmah in zmagal na vseh. Na tekaških prizoriščih v Teseru se je za začetek veselil zlata s štafeto, zmagal je na desetkilometrski preizkušnji v prosti tehniki, skiatlonu na 20 kilometrov in sprintu v klasični tehniki. Peto zlato je pred tremi dnevi dobil v ekipnem sprintu z Einarjem Hedegartom, zadnjo pa danes.Norvežan je že dolgo prvi zvezdnik smučarskega teka. Na OI v Milanu in Cortini pa se je dokončno zapisal v smučarsko in olimpijsko zgodovino. Zanj so to tretje igre, tri zlate je imel iz leta 2018, dve pa iz leta 2022. Ob vsem zlatu pa ima še po eno srebrno in bronasto olimpijsko medaljo, obe s prejšnjih iger v Pekingu.Klaebo je v svetovnem pokalu debitiral v sezoni 2015/2016. V naslednji je že prvič stal na odru za zmagovalce. Na sprintu v klasični tehniki v finski Ruki je novembra 2016 zasedel tretje mesto. V drugi polovici sezone oziroma februarja 2017 je na sprintu v prosti tehniki v Otepaaju v Estoniji že stopil na najvišjo stopničko. Uspešni nastopi so mu prinesli tudi mali kristalni globus v sprintih.V tej disciplini je istega leta osvojil tudi prvo odličje na svetovnih prvenstvih, ko je v Lahtiju zasedel tretje mesto, pri čemer sta ga prehitela le Italijan Federico Pellegrino in Rus Sergej Ustjugov. Z 20 leti je postal tudi najmlajši smučarski tekač, ki mu je na svetovnih prvenstvih uspelo osvojiti katero izmed kolajn. To je bila napoved izjemnega nadaljevanja kariere, saj je na naslednjih štirih prvenstvih osvojil kar 16 medalj.V sezoni 2017/2018 je v svetovnem pokalu dosegel 11 zmag in poleg ubranitve malega kristalnega globusa osvojil še velikega za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Slednje mu je do letošnje sezone uspelo še štirikrat, nazadnje trikrat zapored v prejšnjih treh sezonah.Skupno pa ima v svetovnem pokalu 107 zmag na posamičnih tekmah in skupaj kar 145 uvrstitev na stopničke.