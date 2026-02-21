VREME
DANES
Sobota, 21 februar 2026
Iskanje
Športna sobota

Športna sobota: Juventina na Opčinah, Sovodnje in Bor doma

V košarkarski deželni diviziji 1 bodo na domačem parketu pri Briščikih igrali tudi Kontovelci

Spletno uredništvo |
FJK |
21. feb. 2026 | 11:58
    Športna sobota: Juventina na Opčinah, Sovodnje in Bor doma
    Juventina bo danes ob 14.30 igrala na Opčinah (TIBALDI)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 na Opčinah, Ul. Alpini: Chiarbola Ponziana – Juventina

1. AMATERSKA LIGA

15.00 v Sovodnjah:Sovodnje – Azzurra GO

KOŠARKA

C-LIGA

20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – Cornodi Rosazzo

DEŽELNA DIVIZIJA 1

18.00 na Rouni, Briščiki: Kontovel – Venezia Giulia

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.00 v Nabrežini: Sokol Franco – Basket 4 Trieste

20.30 v Miljah, Ul. D’Annunzio: Interclub – Breg SV Impianti

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

18.00 v Roveredu in Piano: Roveredana – Zalet ZKB

ŽENSKA D-LIGA

18.30 v Martignaccu: Martignacco – Zalet

20.45 v Vidmu: Aurora Volley – Soča Lokanda Devetak ZKB

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

16.00 v Sarmeoli di Rubano: Sarmeola – Kras Bellariva

MOŠKA C1-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Sarmeola

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: