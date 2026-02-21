Športna sobota: Juventina na Opčinah, Sovodnje in Bor doma

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 na Opčinah, Ul. Alpini: Chiarbola Ponziana – Juventina
1. AMATERSKA LIGA
15.00 v Sovodnjah:Sovodnje – Azzurra GO
KOŠARKA
C-LIGA
20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – Cornodi Rosazzo
DEŽELNA DIVIZIJA 1
18.00 na Rouni, Briščiki: Kontovel – Venezia Giulia
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.00 v Nabrežini: Sokol Franco – Basket 4 Trieste
20.30 v Miljah, Ul. D’Annunzio: Interclub – Breg SV Impianti
ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
18.00 v Roveredu in Piano: Roveredana – Zalet ZKB
ŽENSKA D-LIGA
18.30 v Martignaccu: Martignacco – Zalet
20.45 v Vidmu: Aurora Volley – Soča Lokanda Devetak ZKB
NAMIZNI TENIS
MOŠKA B1-LIGA
16.00 v Sarmeoli di Rubano: Sarmeola – Kras Bellariva
MOŠKA C1-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – Sarmeola