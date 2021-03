Že drugič izbrali Trst, ker tudi v bazenu veljajo strogi ukrepi

Tržaški bazen Bruno Bianchi je konec tedna gostil najboljše italijanske skakalce v vodo. Med njimi je za zimski državni svoje povedala tudi 18-letna Tržačanka Lucia Zebochin, ki od začetka letošnje sezone trenira pod vodstvom tržaške Slovenke Sofie Carciotti pri klubu Triestina nuoto. Z metrske in 3-metrske deske je osvojila šesto mesto v absolutni konkurenci, četudi sodi še med mladinke. »Z nastopom sem zelo zadovoljna, a še vedno lahko napreduje. A je rezultat v tem času odličen, če vemo, da je od lanskega februarja tekmovala na državni ravni samo decembra. Verjamem, da tudi tekmovalkam ni lahko v tem času,« je povedala zadovoljna 27-letna trenerka, doma v Trstu, ki sodi med izjeme v tem športu in je pri tržaškem klubu prevzela štafetno palico ikone Ibolye Nagy. Ravno v dnevih praznovanja dneva žena naj še dodamo, da je Sofia v tržaškem klubu ena od dveh mladih trenerk, ki pa sta po večini izjemi v večinsko moškem trenerskem okolju.

»Lucia je perspektivna. Med mladinkami, ki so se med sabo pomerile na božični trofeji ravno v Trstu, je bila dvakrat tretja in druga. Skratka, sodi v sam vrh njene starostne kategorije. Z njo dobro sodelujem, za poletno sezono želiva še korak više,« je o svoji varovanki še povedala Carciottijeva, ki je po odhodu Nagyjeve domov na Madžarsko prevzela mlado skakalko.

V koronačasu pa je postal Trst vabljivo prizorišče. Komaj minulo državno prvenstvo je bilo že drugo državno tekmovanje po decembrski božični trofeji. Je tu kak razlog?

V bistvu bi zimsko absolutno državno prvenstvo moral gostiti Turin, a so ga zaradi nižjega števila okužb v naši deželi in nasploh strogih protikoronskih ukrepov v našem bazenu, ki se jih mi vsi držimo, raje izbrali Trst. Nasploh je bazen Bianchi dovolj velik, da je ohranjanje varnostne razdalje vedno možno.

Je Trst sicer še vedno na zemljevidu skokov v vodo?

Na mladinski ravni so člani Tristine nuoto med boljšimi, v absolutni konkurenci pa ne, ker v bistvu nimamo tekmovalcev. Noemi Batki in Gabriele Auber trenirata v Rimu.

Na državnem prvenstvu je nastopila neutrudna Noemi Batki, Tania Cagnotto, ki je pred dnevi postala drugič mama, je tudi še razmišljala o Tokiu. So skakalke v vodo lahko uspešne tudi po tridesetem letu?

Po tridesetem letu tekmovati na svetovni ravni je po mojem mnenju težko. Predvsem če skačeš s stolpa, saj so predvsem hrbet, ramena in zapestja pod velikim udarom. Fantje na primer dosežejo tudi do 70 km/h, nekaj manj ženske. To so ogromne sile, ki delujejo na telo. Noemi sicer dokazuje, da je možno, saj bo tekmovala tudi v Tokiu. Res pa je, da je žensk pri taki starosti malo. Po tridesetem letu tekmuje več moških. Po lastnih izkušnjam pa menim, da so najboljše tekmovalke stare med 22. in 27. letom, ko so fizično in psihološko dovolj zrele.