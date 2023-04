Odbojkar Sandi Persoglia,doma v Štmavru, je sezono zaključil kot četrti najboljši bloker v A3-ligi. Z Barijem je redni del končal na 7. mestu južne (modre) skupine, nato pa izpadel v osmini finala play-offa proti favorizirani Catanii.

Za Persoglio se je tako končala že sedma sezona daleč od doma, v teh letih je tri sezone odigral v B-ligi (Motta in Bari), dve v A2 (Alesano in Tarnato) in dve v A3 (Abba Pineto in Bari).

Sandi, ste z izkupičkom v klubu zadovoljni?

Denimo da smo, saj smo v prvenstvu nastopali kot novinci. In kljub temu smo se uspeli prebiti do play-offa. Škoda, da smo izgubili kar nekaj pomembnih točk po poti. S sedmega mesta je nato težko napredovati.

V obeh tekmah osmine finala vas ni bilo na igrišču. Kako je s poškodbo gležnja?

V tako kratkem času je nisem uspel povsem sanirati, tako da sem obe tekmi presedel na klopi.

Boste tam tudi ostali v prihodnji sezoni?

Ne vem. Več ponudb imam, tudi iz A2-lige, nič pa še konkretnega. Odločil bom ob koncu vseh prvenstev. Vsekakor želim ostati v A-ligi, morda bi se le preselil nekoliko severneje. Nenazadnje sem eden najboljših centrov A3-lige. V višji ligi pa bi mesto sprejel le, če bom igral. Želim namreč igrati.