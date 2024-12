»Želimo postati najbolj športna država na svetu«

Športu v Sloveniji se v prihodnjem letu obetajo rekordna sistemska sredstva, a delo za razvoj športa s tem ni končano, je ocenil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac. Vizija krovne športne organizacije je Slovenijo narediti najbolj športno državo na svetu.

Kot je ob polovici svojega mandata ocenil prvi mož OKS, je na številnih področjih v slovenskem športu v zadnjem obdobju prišlo do pomembnega napredka. Sredstva za programe iz državnega proračuna za šport so se z okoli 25 milijonov evrov leta 2022 povečala na skoraj 54 milijonov za prihodnje leto. Nadaljuje se tudi 150-milijonski investicijski cikel v športno infrastrukturo.

Sodelovanje in dialog

Dolgoletni prvi mož Gorenja in nato podpredsednik kitajske multinacionalke Hisense, ki se je letos upokojil s funkcij v podjetju, to pripisuje dobremu dialogu med krovno športno organizacijo in državo ter drugimi deležniki. »Tega ne bi bilo brez konstruktivnega in odprtega dialoga s predstavniki države,« je dejal Bobinac o odnosih z vlado, predvsem z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport.

Pri tem v korist športa govori dejstvo, da ima povezovalno vlogo v družbi, je poudaril Bobinac. »Okoli športa se namreč vsi Slovenci najbolj poenotimo in zelo sem vesel, da so predstavniki različnih institucij to resnično spoznali in tudi sami pravijo, da je prav, da se počasi začne slovenskemu športu vračati tisto, kar je v preteklih letih naredil za ugled države.«

Ob znatnem povečanju sredstev za šport ter drugih ukrepov, med njimi tudi pred časom napovedani vrnitvi športne vzgoje kot obveznega predmeta na univerzah, prvi mož OKS napoveduje skorajšnje nove ukrepe v korist športa. Te po njegovih besedah snuje medresorska skupina, ki povezuje šport in različna ministrstva. »Najkasneje v prvi polovici leta pričakujemo konkretne ukrepe te skupine, med drugim izboljšave na področju davkov in druge zakonske ukrepe za pomoč športu,« je napovedal.

