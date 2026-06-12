Žile jutri v gosteh pri koroških Slovencih

Nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji bo jutri nastopila na Pokalu narodnih skupnosti v Železni Kapli na Koroškem v Avstriji. Žile bodo odpotovale ob 8.30 iz Sesljana. Med potjo se bodo ustavili v Doberdobu, kjer se bodo poslovili od Jana Bense. Prva tekma v Železni Kapli bo na sporedu ob 15. uri, ko bo Team Koroška igral proti Ladincem. Ob 16.30 bodo proti ladinski izbrani vrsti igrale Žile, ki se bodo na zadnji tekmi (ob 18. uri) pomerili še s koroškimi Slovenci.

Selektor Alen Carli je na avstrijsko gostovanje vpoklical precej spremenjeno reprezentanco, drugačno od tiste, ki je v soboto v Pulju osvojila Memorial Budinčević. Jutri bodo v Železni Kapli nastopali: DeanCrevatin, AlbertKerpan, Erik Blasin (Vsi Sistiana Sesljan), Aljaž Juren, Marko Predan (oba Sovodnje), Patrik Persolja (Fiumicello), Matjaž Stopar, Jakob Bremec (Zarja), Nicholas Taucer, Gioele Legiša (Vesna), Stefano Meluzzi, Bastian Rismondo, David Ramani (San Luigi), Simon Pintar, Dominik Monti, Filippo Sartori, Mitja Florenin (vsi Pro Gorizia), Emir Franzot (Vesna), Stefano Simeoni (Sistiana Sesljan) in Martin Juren (Sovodnje).

Jutrišnji bo tudi zadnji napor nogometašev pred poletnim premorom.