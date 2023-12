Zlata vredna točka za Juventino

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sanvitese – Juventina 1:1 (1:0)

Strelca: 35. Venaruzzo (S), 93. Tuan

Juventina: Mecchia, Zanolla, Munzone (Botter), Gambino (Colavecchio), De Cecco, Brichese, Lombardi, Agnoletti (Pillon), Bertoli, Piscopo (Specogna), Tuan. Trener: Bernardo.

Štandreški belo-rdeči so na gostovanju v San Vitu al Tagliamento tudi tokrat pokazali dobro igro. Proti drugouvrščeni ekipi na lestvici so zasluženo odnesli dragoceno točko. V prvem polčasu so sicer povedli gostitelji, v nadaljevanju pa je za Juventino v sodnikovem dodatku zadel Pietro Tuan.