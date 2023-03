Zmaga Doma za končno prvo mesto Kontovela

San Vito – Dom 59:65 (20:19, 33:41, 48:50)

Dom: Cossaro 16 (3:6, 5:10, 1:3), Abrami 12 (10:11, 1:2, -), Lazić 2 (-, 1:6, 0:1), M. Zavadlav 10 (-, 2:2, 2:4), G. Zavadlav 3 (1:2, 1:4, -), Devetta 7 (1:3, 3:8, -), Cej 3 (1:2, 1:2, 0:1), Ballandini 12 (4:4, 4:9, 0:4), Demartin, Miklus in Pahor nv. Trener: Grbac.

Dom je v gosteh s 65:59 presenetljivo premagal drugouvrščeni San Vito. S tem izidom si je Kontovel, ki je nekaj minut predtem premagal Don Bosco, matematično zagotovil končno prvo mesto v vzhodni skupini D-lige. Prednost Kontovela pred San Vitom znaša namreč tri kroge pred koncem rednega dela 8 točk. Ekipi si bosta sicer nasproti stali v zadnjem krogu.

Domovi košarkarji so tekmo v telovadnici v Ul. Calvola v Trstu odigrali skorajda brezhibno. Proti izkušeni tržaški peterki so bili večino časa v vodstvu. Po povsem izenačeni prvi četrtini so si gostje v drugi priigrali nekaj točk prednosti. Dobro so igrali tako v napadu kot v obrambi. V tretji četrtini je San Vito zmanjšal zaostanek, po dolgem zasledovanju pa tri minute pred koncem tekme tudi povedel. Gostje pa niso popustili ter z natančnim izvajanjem prostih metov v končnici (kapetan Abrami je metal 10:11) strli odpor domačinov in prišli do zasluženega uspeha.

Don Bosco – Kontovel 44:77 (14:25, 31:44, 38:64)

Kontovel: N. Daneu 4 (-, 2:6, 0:2), Cicogna 6 (-, 3:5, 0:1), Pro 5 (1:2, 2:5, -), Mattiassich 6 (-, 3:6, 0:3), S. Regent 5 (3:5, 1:2, -), Persi 10 (-, 2:11, 2:3), Doljak 2 (-, 1:1, 0:2), Starc 2 (-, 1:2, 0:2), G. Regent 6 (2:3, 2:4, -), Raseni 0 (-, 0:2, 0:1), A. Daneu 15 (3:6, 3:7, 2:3), Scocchi 16 (-, 2:4, 4:5). Trener: Peric.

Kontovel je v 23. krogu D-lige po pričakovanju zlahka premagal zadnjeuvrščeni Don Bosco. Tekma v telovadnici v Istrski ulici se je končala z izidom 44:77 v korist gostov. Ob kasnejši novici, da je Dom premagal drugouvrščeni San Vito in da je tako prvo mesto po koncu rednega dela zagotovljeno, je v Kontovelovem taboru zavladalo veliko veselje.

Varovanci trenerja Perica so proti skromnemu Don Boscu takoj prevzeli pobudo, v prvem polčasu pa si s preveč ležerno igro in številnimi zgrešenimi polaganji na koš niso priigrali dovolj velike prednosti. Na glavni odmor so odšli »le« s 13 točkami naskoka. Že v tretji četrtini pa so Kontovelovi košarkarji odločno pritisnili na plin, znatno povečali prednost in dejansko zapečatili 18. zaporedno zmago. Vsi razpoložljivi košarkarji so stopili na igrišče in dobro opravili svojo nalogo.