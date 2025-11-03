Zmaga Jadrana, točka za Sočo SloVolley

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Oderzo 71:66 (22:18, 34:37, 56:54)

Jadran: Rolli 11 (2:4, 3:4, 1:3), Batich 7 (2:2, 1:3, 1:4), Gulič 0 (-, -, -), Vecchiet 12 (1:1, 4:6, 1:1), Jakin 0 (-, -, 0:1), Diminić 21 (4:4, 7:11, 1:5), Persi 1 (1:2, 0:3, 0:2), Gobbato 14 (6:10, 4:5, 0:3), Milisavljevic 5 (2:2, -, 1:4), Demarchi in Sabadin nv. Trener: Jogan.

Po krogu počitka so Jadranovi košarkarji danes znova stopili na igrišče in na domačem igrišču premagali višje postavljeni Oderzo. Končni izid dvoboja v športni dvorani na Čarboli je bil 71:66. Jadran je tako v šestem krogu meddeželne B-lige vknjižil drugo zmago v letošnji sezoni.

Kot kažejo delni izidi posameznih četrtin, je bila tekma ves čas zelo izenačena. Varovanci trenerja Matije Jogana so zaigrali zelo odločno, v napadu so predvajali učinkovito skupinsko igro, z zelo čvrsto obrambo pa so omejili nasprotnikove strelce. Pred zadnjo četrtino je Jadran vodil le z dvema točkama naskoka, v zadnji pa nadaljeval v svojem tempu in si pred številno publiko priigral zasluženo zmago.

Prvi strelec združene ekipe je bil center Miše Diminić, ki je 21 točkam dodal še 12 skokov, omeniti pa velja tudi dobro uigranost branilske naveze Rolli-Batich, saj sta Jadranova organizatorja igre prispevala vsak po 7 asistenc. Nasploh pa so čisto vsi Jadranovi košarkarji prispevali svoj delež k zmagi, kot je po koncu tekme poudaril trener Jogan: »Čestitam fantom za zmago proti res zelo močnemu nasprotniku. Današnji uspeh je bil sad skupinske igre. Oderzo smo presenetili s svojim hitrim ritmom in intenzivnostjo. Zelo dobro smo branili in močno onesposobili napad Oderza.«

Jadranov trener je izpostavil številno občinstvo, ki je Jadranove košarkarje ves čas glasno bodrilo, zmago pa je posvetil Jadranovim odbornikom. »Zmago posvečam celotni odborniški ekipi Jadrana, na čelu s podpredsednikom in športnim vodjo Borisom Vitezom, ki je ravno nekaj ur pred tekmo uspešno spravil pod streh štiridnevni mednarodni turnir No Borders Euro Cup. Zaslužili so si še to lepo zmago članske ekipe,« je dejal.

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Bassano Volley 2:3 (25:21, 25:22, 16:25, 16:25, 10:15)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 8, Černic (L), Princi 2, A. Cotič, Miklus 11, Čavdek (L), T. Cotič 21, Makuc 0, Antoni, Sicco 0, Sartori 0, Tomić 13, Katalan 0, Giusto 9. Trener: Battisti.

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak je osvojila prvo točko v prvenstvu B-lige. Sočani so tekmo začeli zelo odločno in na prvi domači tekmi, na kateri so lahko računali na močno podporo s povsem polnih tribun, povedli z 2:0. Do polovice je bil zelo izenačen tudi tretji niz, ekipi sta igrali točko za točko do 12:12, nakar so pobudo prevzeli gostje iz Bassana, ki so v tretjem nizu nekoliko spremenili postavo, kar se jim je obrestovalo. Z nekaj napakami Soče SloVolleyja jim je uspelo gladko osvojiti tretji niz. Tudi v četrtem so pobudo prevzeli gostje, ki so razliko začeli stopnjevati pri izidu 9:11 in nato set pripeljali do konca. Peti set je bil znova izenačen do izida 7:8, nato pa so odbojkarji Bassana vzeli pobudo v svoje roke in premagali Sočo SloVolley."Odnesli smo točko, a glede na to, kako se je odvila tekma na začetku, smo skoraj upali, da bi lahko kaj več. Smo na pol zadovoljni," je po tekmi komentiral trener Soče SloVolleyja Luciano Battisti.

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – Travesio 2:3 (22:25, 25:21, 25:22, 16:25, 10:15)

SloVolley Studio Vegliach: Vremec 28, Soranzio 7, Segre 14, Boezio 2, Kalc 4, Svetina 0, Vattovaz (L1), Mattana 0, G. Manià 2, P. Manià 0, Mezzari ne, Petrič (L2) nv. Trener: L. Manià.