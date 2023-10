Zmaga Krasa Repen, na derbiju v Dolini šest golov

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Lavarian Mortean – Kras Repen 1:2 (1:1)

Strelci: 20. Lo Manto (LM), 39. avtogol, 66. Badžim

Kras Repen: Bužan, Ferluga (Tuiach), Badžim, Rajčevič, Lukač, Catera, Perhavec, Ačić (Degrassi), Paliaga, Kuraj, Pitacco, Zane, Sancin. Trener: Kneževič.

Kras je iz Lavariana odnesel domov tri zelo pomembne točke v pričakovanju težkega dvoboja čez teden dni proti tržiški ekipi UFM. Gostitelji so prvi povedli, a tokrat je bila Krasova reakcija neizprosna. Kneževičevi fantje so v prvem polčasu izenačili s pomočjo avtogola, ki so ga domači branilci nerodno sprožili po Paliagovem predložku. V nadaljevanju je Kras diktiral tempo igre in gostje so zmagovito povedli s pomočjo pravega evrogola Badžima.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Sovodnje 3:3 (3:1)

Strelci: 20. M. D’Alesio, 24. S. Nigris, 27. Juren, 44. vianello; 47. Peressini, 95. Tomsič

Breg: Blasevich, F. Spinelli, S. Spinelli, Frangini, Čermelj, Del Vecchio, Carbone, (Capraro) Nigris, Sabadin, Vianello (Ceglic), M. D’Alesio. Trener: Bursich.

Sovodnje: Gergolet, A. Juren (N. Tomšič), Visintin, Rijavec, Feri, Umek, Peressini (Predan), Kožuh, Marassi (Simčič), Klančič (Žibernik), Juren. Trener: Trangoni.

Gledalci v Dolini se tokrat še zdaleč niso dolgočasili, saj so videli kar šest golov. S točko so se po trikratnem sodnikovem žvižgu gotovo bolj veselili v sovodenjskem taboru, ki so v sodnikovem dodatku dosegli tretji zadetek s Tomšičem. V Bregovem taboru so bili razočarani in jezni za zapravljeno priložnost za zmago.

Opicina – Mladost 4:3 (1:1)

Strelci: Mauri, Terpin, Vera

Mladost: Piccotti, Novak, Gerion, Mauri (Devetak), Pers, Lavrenčič (Černic), Trevisan, Faidiga, Marušič (Dreassi), Vera (Gerin), Terpin. Trener: Arisicato.

Mladost bi kmalu poskrbela za pravo presenečenje. Na Opčinah so rdeče-modri vodili vse do 85. minute, ko je bil izid 2:3. Nato je Opicina izenačila s pomočjo enajstmetrovke in v 95. minuti je za goste sledila hladna prha. Kljub porazu so lahko v taboru Mladosti zadovoljni, saj – kot je poudaril spremljevalec Max Argentin – »je ekipa živa in je tokrat dokazala, da se lahko uspešno bori za točko proti vsakomur«. Slaba novica je, da so zaradi poškodb zapustili igrišče Mauri, Lavrenčič in Marušič.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Montebello Don Bosco 3:0 (1:0)

Strelca: 8. in 70. Formigoni, 93. Vescovo

Zarja: Savi, Stocca Kralj, Cerebuch, Danese (Matassis), Lucchesi, Maccioni (Raseni), Kočič (Merkuza), Macor, Rizzotto (M. Di Donato), Russo (Fabris), Formigoni. Trener: Lakoseljac.

Vesna – Bisiaca 3:0 (2:0)

Strelci: 7. Franzot, 47. M. Vidali; 72. K. Vidali

Vesna: Škerk, Likar, Colja, Košuta, Purič, Kaurin (Sosič), M. Vidali (Legiša), Devetak (Pahor), K. Vidali, Antonič (Pojani), Franzot (Čuk). Trener: Mozetič.

Kriško moštvo je doseglo drugo zaporedno zmago in se začasno zavihtelo na prvo mesto lestvice.

Primorje – Primorec 1:3 (0:2)

Strelci: 14. in 36. G. Mascolo, 75. avtogol; 80. Ciobanu

Primorje: Milloch, Trampus, Schiavone (Altaf), Fatigati, Beorchia (Fraia), Spagnoletto (Ciobanu), Paoletti, Giampiccolo (Bossi), Gaudenzi, Destradi (De Bosichi), Ndiaye. Trener: Fiore.

Primorec: Pian, Giani, Tranquillini, Leone, Sauroni, Čubej (De Sio), Varzaru, Pazzaglini, Dambrosi, Djibj (Minozzi), G. Mascolo (Celardi). Trener: Graziano.

Na proseški Rouni so na derbiju slavili zmago nogometaši Primorca, ki so že po prvem polčasu vodili z 2:0. Gostje so igrali bolje, četudi sta obe ekipi še vedno v težavah in še zdaleč nista uigrani. Obe se bosta letos borili za obstanek v 2. amaterski ligi.

ODBOJKA

MOŠKA D-LIGA

Fincantieri – Sloga Tabor Studio Vegliach 0:3 (23:25, 26:28, 16:25)