Zmagala samo Juventina

NOGOMET

ELITNA LIGA - 1. krog

Chiarbola Ponziana – Juventina 1:2 (1:1)

Strelci: 15. Selva, 30. Lionetti (CP) 11-m; 72. Piscopo

Juventina: Gregoris, Cuca (Racca), Celcer, N. Marini, Russian, Černe, Hoti, Papagna (Garić), Selva (Juren), Piscopo, Colonna. Trener: Sepulcri.

Juventina je na Opčinah osvojila zlata vredne točke v 1. prvenstvenem krogu elitne lige. Tekma pod vročim zgodnjeseptemberskim soncem je bila živahna in polna preobratov. Po točkah bi si zmago zaslužili gostitelji, saj so imeli več priložnosti za gol. Pri Juventini je bil eden boljših na igrišču vratar Gianluca Gregoris. A prvi so na openski umetni travi povedli rdeče-beli: Selva je izkoristil napako domače obrambe in kaznoval Chiarbolo Ponziano trenerja Alessandra Musolina in njegovega pomočnika Alessia Casellija. Domačini so nato do konca polčasa prevzeli pobudo v svoje roke in v 30. minuti so uspeli izenačiti s pomočjo najstrožje kazni, ki jo je zakrivil Papagna. V drugem polčasu se je Juventina opogumila, a okrog 10. minute so imeli domačini najlepšo priložnost za gol. Vratar Gregoris je bil zelo spreten in je zmagal dvoboj ena proti ena. V 72. minuti je štandreška ekipa nepričakovano povedla s Piscopom, ki je žogo s špico preusmeril v Zettovo mrežo. Chiarbola Ponziana je reagirala, a izid se do konca ni spremenil.

Sistiana Sesljan – Chions 0:3 (0:2)

Strelca: 4. in 42. Valenta; 62. De Anna

Sistiana Sesljan: Colonna, Pelengic (Villatora), Alberger, Ghersetti (Madotto), Vecchio (Tomasetig), Zlatič, L. Crosato, Francioli (Vasques), Disnan, Gotter, D. Colja (Germani). Trener: Godeas.

Chions je v Vižovljah popolnoma zasenčil domačo ekipo, ki je bila stalno v podrejenem položaju. Že po prvem polčasu je bil izid 0:2. V drugem polčasu je Gotter, najboljši pri domačih, zadel vratnico. Več pa Godeasovim nogometašem ni uspelo.

Kras Repen – Pro Cervignano 0:2 (0:0)

Strelca: 78. Serra, 86. Bertoli

Kras Repen: Zitani, Fernandez, Sain (Pagliaro), Lukač, Djukić, Dekovic, Murano (Sancin), Raugna, Autiero (Kocman), Muieasan, (Pagliaga), Mantese (Raccanelli). Trener: Kneževič.

Kras Repen je po solidnih nastopih v pokalu v današnjem 1. prvenstvenem krogu naredil korak nazaj. Nogometaši trenerja Radenka Kneževiča, ki sicer zaradi diskvalifikacije ni sedel na klopi, niso igrali dobro in gostje so zasluženo zmagali,.

OSTALI IZIDI, pokal promocijske lige: Sant'Andrea San Vito – Primorec 1:5; pokal 1. AL: Zarja – Romana 0:6; pokal 2. AL: Primorje – Opicina 1:4, Vesna – Turriaco 4:0, Breg – Campanelle 5:0.