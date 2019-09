Zmagovalec svetovnega prvenstva govori špansko

Čeprav bo finale svetovnega prvenstva v košarki na Kitajskem šele v nedeljo, lahko že napišemo, da bodoči svetovni prvak govori špansko. Za lovoriko se bosta namreč v nedeljo ob 14. uri udarili reprezentanci Argentine in Španije, medtem ko se bosta za bronasto kolajno, ravno tako v nedeljo, ob 10. uri pomerili Francija in Avstralija.

Španci so se danes zjutraj uvrstili v finale po eni izmed najlepših tekem na letošnjem svetovnem prvenstvu. Dvoboj se je namreč zaključil po dveh podaljških s špansko zmago s 95:88. Avstralija je sicer tudi tokrat uprizorila zelo lepo predstavo in spet potrdila, da predvaja zelo moderno in učinkovito košarko. Na koncu pa so v podaljških prevladale španske izkušnje, predvsem pa intuicija selektorja Sergia Scariola, ki je v ključnih minutah zaustavil avstralske napade z obrambo box-and-one, s katero je bistveno omejil najboljšega Avstralca Pattyja Millsa, tretjega aborigina v zgodovini reprezentance. Med Španci je blestel Marc Gasol s 33 točkami, štirimi podajami in šestimi skoki, za Avstralijo pa je izstopal že omenjeni Mills z 32 točkami, dvema podajama in tremi odbitimi žogami.

Podaljškov pa ni bilo treba za določitev zmagovalca današnjega drugega polfinalnega dvoboja. Tekma med Francijo in Argentino je bila prav tako izenačena, s tem da so Južnoameričani vseskozi vodili, predvsem po zaslugi zelo agresivne obrambe, s katero so v uvodnih minutah presenetili Francoze. Do odločilne prednosti se je Argentina dokopala na prehodu med tretjo in četrto četrtino, dvoboj pa je dokončno zapečatil Luis Scola z dvema zaporednima trojkama v zadnjih minutah, Argentina pa je zmagala z visokim 80:66. Scola je bil z 28 točkami, 13 skoki in dvema podajama tudi najboljši košarkar Argentine, za Francijo sta po 16 skok vsak prispevala Fournier in Ntilikina. Zasluženi finale za Scolo, ki bo pri 39 letih nastopil v finalu svetovnega prvenstva, potem ko je leta 2002 moral priznati premoč v finalu proti Jugoslaviji, leta 2004, torej pred petnajstimi leti, pa je osvojil zlato kolajno na olimpijskih igrah v Atenah. Legenda.