Znan tekmovalni spored v deželnih nogometnih ligah

Vodstvo deželne nogometne zveze Figc Lnd je včeraj objavilo tekmovalni spored za sezono 2024/25 v elitni, promocijski in 1. amaterski ligi. V omenjenih deželnih ligah nastopa pet ekip slovenskih nogometnih klubov, in sicer Juventina in Kras Repen v elitni ligi, Sistiana Sesljan v promocijski ligi ter Breg in Sovodnje v 1. amaterski ligi.

Prvenstvo elitne lige se bo začelo v nedeljo, 8. septembra, oziroma že dan prej, saj so po pravilniku v vsakem krogu predvidene štiri vnaprej odigrane tekme. Tako Juventina kot Kras Repen bosta sezono začela v gosteh. Štandreški rdeče-beli, ki jih po novem vodi trener Daniele Visintin, se bodo v uvodnem krogu na Opčinah pomerili s Chiarbolo Ponziano. Prvi nasprotnik nogometašev repenskega Krasa pa bo Sanvitese. V drugem krogu (14. septembra) bo Kras Repen potrjenega Radenka Kneževiča na domači zelenici gostil Codroipo, Juventina pa bo v Štandrežu igrala proti moštvu Rive D’Arcano Flaibano. Slovenski derbi elitne lige bo na sporedu v 9. krogu, in sicer v prvem delu sezone 27. oktobra v Štandrežu, v povratnem pa 2. marca 2025 v Repnu.

Teden kasneje oziroma v nedeljo, 15. septembra, ali dan prej v primeru vnaprej odigrane tekme (teh je v vsakem predvidenih pet) se bo začela promocijska liga. Sistiana Sesljan, ki je lani izpadel iz elitne lige, bo v prvem krogu skupine B v Vižovljah gostil Fiumicello. Že v drugem krogu pa bodo nogometaši novega trenerja Fabia Jurincicha prosti, v tretjem pa bodo gostovali v Percotu pri furlanski ekipi Union 91.

Start 1. amaterske lige bo šele čez dober mesec dni, in sicer v nedeljo, 29. septembra. V uvodnem krogu se bodo nogometaši Sovodenj pred domačimi navijači pomerili z Domiom, Breg pa bo v gosteh igral v Štarancanu proti ekipi Bisiaca Romana. Doličani novega urugvajskega trenerja Daniela Bertuccija bodo v drugem krogu gostili Isonzo, Sovodenjce potrjenega Nicole Trangonija pa v Gradišču čaka dvoboj proti domači ekipi La Fortezza. Že v četrtem krogu bo na sporedu slovenski derbi skupine C: 20. oktobra se bosta Breg in Sovodnje pomerila v Dolini, povratni obračun pa bo 23. februarja 2025 v Sovodnjah.