Zudek No Borders Euro Cup 2023: izidi tretjega dne

V športni dvorani Aldo Cova na Opčinah so bile danes na sporedu še zadnje tekme skupinskega dela mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup 2023 v organizaciji AŠZ Jadran. V jutrišnjem finalu v tržaški športni palači PalaTrieste se bosta ob 15. uri pomerila branilec naslova Real Madrid in Baskonia, pred tem pa bosta ob 13. uri odigrala tekmo za 3. mesto Orange1 Bassano in Armani Milano. Zjutraj bosta na Opčinah še tekma za 7. mesto (ob 9.30) Bayern München – Cedevita Olimpija in tekma za 5. mesto (ob 11.30) Jadran & Trieste Stars – Partizan Beograd. Predvsem za tekmo med tržaško selekcijo, ki jo vodi izkušeni trener Matteo Boniciolli, in Beograjčani pričakujejo organizatorji številno občinstvo.

Današnji izidi (sobota):

Armani Milano – Partizan Beograd 70:62 (19:19, 33:35, 41:50)

Jadran & Trieste Stars – Orange1 Bassano 72:91 (18:16, 39:41, 51:66)

Baskonia – Cedevita Olimpija 77:68 (20:18, 39:37, 65:48)

Real Madrid – Bayern München 93:52 (28:5, 50:24, 69:33)

Vrstni red:​​​​

Skupina A: 1. Real Madrid, 2. Armani Milano, 3. Partizan Beograd, 4. Bayern München

Skupina B: 1. Baskonia, 2. Orange1 Bassano, 3. Jadran & Trieste Stars, 4. Cedevita Olimpija

Jutrišnji spored (nedelja):

9.30 (na Opčinah) tekma za 7. mesto: Bayern München – Cedevita Olimpija Ljubljana

11.30 (na Opčinah) tekma za 5. mesto: Jadran & Trieste Stars – Partizan Beograd

13.00 (v Trstu, PalaTrieste) tekma za 3. mesto: Orange1 Bassano – Armani Milano

15.00 (v Trstu, PalaTrieste) finale: Real Madrid – Baskonia