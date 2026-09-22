Župan Dipiazza sprejel uspešne mlade jadralce

Tržaški župan Roberto Dipiazza je z občinsko odbornico za šport Eliso Lodi sprejel uspešne mlade jadralce, med katerimi je bilo tudi veliko članov TPK Sirena. S tem so jim želeli v imenu mesta čestitati za dosežke, ki so jih dosegli v evropski in svetovni konkurenci.

Sprejema sta se udeležila tudi predsednik Sirene Igor Filipčič in športni direktor SVBG Alessandro Bonifacio. Kot je poudaril Filipčič, društvi zelo dobro sodelujeta na mladinskem področju, saj imata veliko mešanih posadk (tudi med nagrajenci).

Med nagrajenimi Sireninimi jadralci so bili Noah Samuel Barbiero (in njegov sojadralec iz kluba SVBG Matteo Mioni), Giulio Marassi (in njegov sojadralec iz kluba Società Triestina della Vela Pietro Murena) ter Zala Sterni.

Med nagrajenimi sta bili tudi tržaški Slovenki Guia Legiša (SVBG) in Nina Cittar (Società Triestina Sport del Mare) s sojadralcem Mattio di Martinom (SVBG) in še Vittorio Bonifacio ter Lisa Vucetti (oba SVBG).