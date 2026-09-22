Kraški EZTS pred zadnjim korakom

Z vsakimi volitvami se je zavleklo za nekaj tednov. Priložnost in potencial pa ostajata ogromna. Tako bi lahko povzeli dolgo nastajanje Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras - Carso. Ambiciozen projekt, ki bo imel sedež v nekdanji karavli na mejnem prehodu pri Lipici, bo združil sedemnajst občin, dvanajst na italijanski strani meje, pet pa na slovenski. David Pizziga, operativna duša načrta, računa, da bodo še letos jeseni odkljukali zadnje birokratske zapreke.

Prvi podpis leta 2024

Prvo formalno dejanje novega EZTS-ja se je odvilo marca 2024, ko so župani oziroma odborniki sodelujočih občin podpisali pismo o nameri ustanovitve novega čezmejnega zavoda. Takratni, verjetno preveč optimistični, načrti so predvidevali sprejetje ustanovnih listin v občinskih svetih do konca pomladi. Zadnja občina, ki je odobrila statut, je bila letos spomladi miljska, torej dve leti po napovedanem roku.

Velik izziv za snovalce je bila razlika med zakonodajama, je poudaril Pizziga. Novi EZTS bo imel sedež v Sloveniji, kar predpostavlja podvrženost slovenski zakonodaji, ki je za italijansko stran mnogokrat nerazumljiva. Nenazadnje, je poudaril Pizziga, je pravni zastopnik javnih zavodov na slovenski strani meje direktor, na italijanski pa predsednik. Predsednik bo v primeru kraškega EZTS-ja vodil seje, italijanska stran pa se bo morala privaditi na dejstvo, da se bo sestankov na visoki ravni udeleževal direktor.

Vsaka občina je v teh letih priprav imela svoje prioritete oziroma poante. Tržiška je bila denimo zelo pozorna na plat delovanja, strategij in projektov, Občino Trst je skrbelo predvsem vprašanje omejitve ekonomskega tveganja. Nenazadnje pa, je spomnil Pizziga, sicer predsednik Lokalne akcijske skupine (LAS) Kras, ima tržaška občina tudi pooblastilo za dogovarjanje z italijansko vlado. Pred formalno ustanovitvijo vsakega EZTS-ja morajo namreč dati soglasje vpletene državne vlade, zeleno luč pa mora prižgati tudi Evropska komisija.

Po sprejetju ustanovnih listin s strani vseh občinskih svetov, je tako tržaška občina poslala vso dokumentacijo v Rim. Italijanska vlada se je odzvala v prvih dneh maja, ko je izpostavila potrebo po nekaterih formalnih popravkih. Slovenska vlada je pobudnikom projekta naglo posredovala izboljšano različico, iz LAS Kras so jo pred mesecem dni poslali v Rim. Ko bo italijanska vlada odobrila te popravke, bodo morali občinski sveti sodelujočih občin na tej strani meje spet glasovati o statutu in sporazumu o delovanju EZTS-ja. Pizziga je jasno poudaril, da spremembe ne zadevajo nobene bistvene točke.