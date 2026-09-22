Potoval je tako v ferrarijih kot fičotih

Avtoštop ni samo za mlade. To dokazuje Miran Ipavec iz Kanala, ki ga pustolovska žilica spremlja že 42 let. Njegove poti po Evropi te dni predstavlja svojevrsten muzejček v Raštelu 23, kjer obiskovalce sprejme kar sam popotnik, nekdanji župan Kanala in poliglot.

Ipavec se je pred kratkim z avtoštopom vrnil iz Istanbula, kjer si je ogledal tekme ženskega evropskega prvenstva v odbojki. V predmestju turške metropole ga je pobral turški Kurd, ki se je vračal na delo na Nizozemsko. Med dolgo vožnjo sta se pogovarjala v mešanici nizozemščine in nemščine.

Na razstavi so zbrani številni spominki z njegovih poti: značke, pločevinke piva, lutke v narodnih nošah in navijaški šali znanih nogometnih klubov. Na ogled so tudi zemljevidi z označenimi potmi, ki jih je prevozil v tujih prevoznih sredstvih. Nekateri zemljevidi so brez napisov, zato morajo obiskovalci s posebnimi žetoni sami označiti države in evropska mesta. Pri tem jim pomaga Ipavec, ki se zna sporazumeti v številnih jezikih.

Najraje se vozi v kabinah tovornjakov, ustavljali pa so mu tako vozniki ferrarijev kot fičkov. Potoval je tudi z motorji in celo kolesi ter tako obiskal vse evropske države. Svoje dogodivščine in pripovedi naključnih voznikov je zbral v dveh knjigah, prevedenih v več jezikov.

Obiskovalcem rad pokaže še velik napis SLOVENIJA in jih povabi, naj v njem poiščejo imena desetih živali. Razstava bo na ogled do 4. oktobra. Odprta je od torka do petka od 15. do 20. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 20. ure. Vip