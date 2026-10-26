100-letnica osvoboditelja Trsta in Kopra

Črni kal Osvoboditev Kopra in takoj nato Trsta med 28. aprilom in 1. majem 1945 je to, kar Danilo Ivančič – Duško najbolj hrani v spominu svojega življenja, ki se je začelo malo potem, ko je mama zaključila jutranja opravila na domačiji v Gabrovici pri Črnem Kalu, ob 9.25 dne 21. oktobra 1926. V sredo so stoletnico rojstva proslavili v vaškem spominskem domu, ki ga je Danilo z ostalimi sovaščani zgradil.

Slavljenec je posebej izpostavil, da je to spominski dom na grozote, ki so se zgodile v teh krajih, med katerimi izstopa požig vasi, ki ga vsako leto obeležujejo 28. maja, na isti dan, ko so leta 1944 Nemci, ob sodelovanju italijanskih fašistov in slovenskih domobrancev, tudi ubili devet domačinov. Prav do domobrancev je bil posebej kritičen in dodal, da »so bili stokrat hujši od Italijanov, ki so dvajset let pili kri«. Spominski dom na upor in pokončnost teh krajev in ljudi, ki so veliko zahajali tudi v Mačkolje, Prebeneg in Dolino, kamor je tudi Danilov brat Bogdan hodil na partizanske sestanke.

Vnukinja Naja je prebrala dedovo pismo koprskemu županu, s krajšim povzetkom Danilovega življenja, ki je bilo v najzgodnejših letih zaznamovano z veliko revščino, proti kateri se je skušal zoperstaviti tako, da se je zaposlil v tržaškem pristanišču, vendar brez dovolilnice, ki je takratne oblasti niso izdajale Slovencem. Dalje opisuje še boj za osvoboditev Kopra, ki se je začel 28. aprila 1945, nato šolanje v Ljubljani in Beogradu ter zaposlitev na koprski občini in sodelovanje z različnimi obalnimi krajevnimi skupnostmi in končno pomen gradnje spominskega doma. V dvorani je bil tudi Miloš Ivančič, ravno po njegovem očetu je dobil ime tudi Danilo, ki je pred leti že zabeležil spomine v publikaciji Ko so v Gabrovici zorele češnje. Sledil je uradni nagovor z zahvalo za nesebično pomoč in za to, da je »ustvaril dom in vezi, ki še danes združujejo«. Besedo je nato prevzel slavljenec, ki je povedal, kako so jih leta 1943 za pustni ples na Socerbu aretirali, jih stlačili na kamion in odpeljali, medtem pa je zbolel in so ga poslali v bolnico v Varese, kjer je prejel ukaz, da se mora vrniti domov na okrevanje.