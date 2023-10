120 policistov pregledovalo mesto

V četrtek zvečer je po tržaškem mestnem središču potekala obširna policijska akcija. Pri njej je sodelovalo 120 policistov, karabinjerjev in drugih organov pregona ter izurjeni psi finančne policije. V sklopu akcije, za katero so se odločili na zadnjem zasedanju pokrajinskega odbora za javno varnost, so po tržaških ulicah in trgih legitimirali 570 ljudi in pregledali 206 vozil. Zapisali so 19 glob (med temi 7 zaradi davčnih prekrškov). Predstavniki organov pregona so vstopili v 40 komercialnih obratov, v katerih je bilo pet ljudi brez ustrezne pogodbe o zaposlitvi. Zasegli so več kot 1300 kosov blaga, za katero se je izkazalo, da so ponaredki oziroma brez ustreznega certifikata o varnosti. Med kontrolami so tudi zasegli tudi nekaj več kot štiri grame hašiša.