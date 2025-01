130 pohodnikov po »skupnih stezicah« v Bregu premagalo dež

Nad 130 pohodnikov se je v nedeljo podalo na krožno čezmejno pot pohoda Te skupne stezice, ki ga prirejajo vaške skupnosti iz Doline, Prebenega, Mačkolj, Ospa, Socerba in Kastelca, da bi se medsebojno boljše spoznali. Že na startu v Prebenegu jih je pozdravilo rahlo rosenje, vendar so vseeno vztrajali in odšli po začrtani trasi proti Socerbu. Tako je bilo tudi kasneje, ko jih je zalotil dež.

Od tam so se mimo gradu podali po robu Malega Krasa, pot nadaljevali mimo »počivence« in se ustavili na razglednem stolpu nad Krogljami. Nadaljevali so še mimo pretočnih studencev v Moganjevcu, nakar so se spet vzpeli proti Prebenegu.

V prostorih društva Jože Rapotec so mladi člani pripravili slasten obrok prašičje »porcine« z zeljem in krompirjem, topel čaj in kuhano vino. Mokri, a zadovoljni so pohodniki dan zaključili z druženjem, ki sta se ga kot pohodnika udeležila tudi dolinski župan Aleksander Coretti in predsednik Krajevne skupnosti Črni kal Pavel Frank.