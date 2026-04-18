Lani so gostili 270 družin, letos jih bodo lahko še več

Vsako leto pride v Trst iz celotne Italije na specialistično pediatrično zdravljenje oziroma operacije približno 270 družin, ki jih sprejme dobrodelna organizacija ABC Bambini Chirurgici. Ta je včeraj predstavila trojico stanovanj v bližini tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo, kjer bodo lahko sprejemali še več družin.

Tri nova stanovanja v Istrski ulici 37 so sad skoraj dveh let dela, od iskanja do odprtja. Direktorica ABC Bambini Chirurgici Giusy Battain je poudarila, da so jasno občutili potrebo po novih stanovanjih. Lani so prostovoljci v stanovanjih organizacije sprejeli nekaj manj kot 270 družin, lanski podatek pa je predstavljal 41-odstotni porast v primerjavi z letom 2024. Poudarila je, da izbirajo družine za zdravljenje svojih otrok Trst tudi zaradi ne strogo zdravstvenih storitev, kot je podpora, ki jo nudi ABC Bambini Chirurgici. »Res smo dodana vrednost temu, kar je lahko javno zdravstvo,« je dejala. Iz lastnih izkušenj je poudarila, kako je pomembno, da ima družina dom, kamor se lahko zateče med zdravljenjem otroka.