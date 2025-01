180 zdravnikov zahteva konec »klavnice v Gazi«

Več kot 180 tržaških zdravnikov, bolničarjev in drugih zdravstvenih delavcev zahteva konec »klavnice v Gazi«. Pobudniki peticije, s katero od matičnih zdravstvenih ustanov in zbornic zahtevajo obsodbo vojnih zločinov v palestinski enklavi, so pediater Pierpaolo Brovedani, hematolog Gianluca Festini, ginekologinja Daniela Gerin in pediater Claudio Germani. Današnja predstavitev pobude v tržaškem Novinarskem krožku je sicer minila v znamenju napetosti in glasnega protestiranja tržaške judovske skupnosti z rabinom Alexandrom Melonijem na čelu.

»Paracetamol je v Gazi marsikdaj edino razpoložljivo protibolečinsko sredstvo. Novorojenčki umirajo od mraza, mame na ude otrok pišejo njihova imena, da bi jih lahko prepoznale, če bi umrli med bombardiranjem,« je s cmokom v grlu povedal Brovedani in spomnil, da so izraelske sile pred kratkim aretirale Hussama Abu Safiyo, direktorja razdejane bolnišnice Kamal Adwan. »Peticijo je podprl tudi predsednik tržaške zbornice bolničarjev Michael Valentini,« je pristavil pediater, zadovoljen s številom podpisov.

Pod peticijo so se podpisali številni ugledni zdravniki, kot sta primarij katinarske kardiologije Gianfranco Sinagra in psihiater Giuseppe Dell’Acqua. Veliko je tudi slovenskih zdravnikov: med njimi družinski zdravniki Miran Dolhar, Danjel Zerjal in Renato Štokelj, nevrolog David Štokelj, nevropsihiater Aldo Skabar in ginekologinja Irmengarda Schojer. Kdor bi želel pristopiti k pobudi, lahko to stori s sporočilom na elektronski naslov brovedanisardo@libero.it.

Dokaj mirno ozračje v dvorani na Korzu Italije se je ogrelo med debato. Tržaški rabin Alexander Meloni je pobudnikom peticije očital, da so pozabili na vse ostale konflikte v svetu, pa čeprav v peticiji jasno omenjajo vojne v Ukrajini, Sudanu in Siriji. »Lahko bi Hamas pozvali, naj izpusti talce, pa tega niste storili. Bolnišnice so vojaške baze teroristov, bolniki v njih pa živi ščit,« je dejal.

Lorella Bucci, predsednica društva Salaam otroci oljke, mu je odgovorila, da »Izrael od leta 1948 okupira Palestino«, na kar ji je rabin začel rjoveti, da laže. Meloni je sicer za Primorski dnevnik po srečanju priznal, da Izrael okupira palestinska ozemlja na Zahodnem bregu. »Naselbine so sicer začasne,« je sklenil.