1800 kvadratnih metrov zgodovine Istre, Dalmacije in Reke

Igrače in razno pohištvo, kolesa, portreti in drugi predmeti, ki so jih za seboj pustili ezuli iz Istre, Dalmacije in z Reke, ko so se po koncu druge svetovne vojne zatekli v Trst, so pred nedavnim našli prostor v Skladišču 26 tržaškega Starega pristanišča, kjer so na ogled v novem, obsežnem razstavnem prostoru. Ti predmeti, čeprav učinkovito, pa predstavljajo le del istrske zgodovine, zato so sosednji prostor v istem skladišču opremili z novimi vsebinami in nastal je nov Mestni muzej istrske, reške in dalmatinske kulture, ki bo uradno odprl svoja vrata v torek (za javnost v sredo), včeraj pa so ga predstavili medijem.

Mestni muzej je v okviru zakona, ki je ustanovil dan spomina na fojbe in eksodus, prvič zaživel pred enajstimi leti v Ulici Torino v Trstu, kjer ima svoj sedež deželni institut za istrsko kulturo Irci. Nova različica mestnega muzeja v Starem pristanišču pa z dodatnimi vsebinami in ob bližnji dvorani, poimenovani Skladišče 18, podrobneje in širše nagovarja obiskovalce o istrskem in okoliškem območju vse od prazgodovine do danes. Razteza se na skupnih 1800 kvadratnih metrih (s sobo s predmeti vred), naložba vanj je znašala 337 tisoč evrov.

Mestni muzej istrske, reške in dalmatinske kulture je medijem predstavil župan Roberto Dipiazza. Ob njem so bili tudi odgovorni za tržaške umetnostne muzeje Francesco Fait, kustosinja novega muzeja Costanza Brancolini, predsednik instituta Irci Franco Degrassi in njegov direktor Piero Delbello. Fait je poudaril, da je nova postavitev del ponudbe zgodovinskih muzejev v Trstu, v katerih beležijo pomemben odstotek vseh obiskovalcev mestnih muzejev. Degrassi je spomnil, da želijo z muzejem približati istrski kulturi predvsem mlade. Vsi pa so se spomnili pred nedavnim preminulega občinskega odbornika za kulturo Giorgia Rossija, ki si je močno prizadeval za to, da bi muzej zaživel v Skladišču 26.

»Ko pomislim na 300 tisoč italijanskih ezulov, med katerimi je bil tudi naš pokojni odbornik Giorgio Rossi, začutim cmok v grlu,« je dejal župan Dipiazza. Pristavil je, da Skladišče 26, prostor, ki ponuja kar 38 tisoč kvadratnih metrov uporabne površine, spreminjajo v veliko kulturno središče, ki bo po zgledu münchenskega Deutsches Museum na enem mestu združevalo več različnih zbirk.