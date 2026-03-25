2000 kvadratnih metrov za odškodnino, na katero čakajo desetletja

Kmalu bi lahko medvejski jusarji prejeli nakazilo, na katero čakajo že desetletja. Občina Devin - Nabrežina je namreč v daljni preteklosti prejela denar za prodajo nekaterih jusarskih zemljišč, odtlej pa so ti zneski čakali na občini. Slednja tega denarja namreč ni smela porabiti, jusarji naj bi ga končno prejeli v zameno za nekatera zemljišča, ki dejansko niso več jusarska.

Pri dogovoru gre tehnično gledano za transakcijo, kakršnih naj bi se posluževale javne uprave in priznani odbori staroselcev pri urejanju lastništva nad zemljišči. Že pri tem pa naj bi šlo za nekoliko svojevrstno transakcijo. Kot je za Primorski dnevnik razložil podpredsednik medvejskih jusarjev Igor Tomasetig, naj bi po načrtih lastništvo spremenilo le nekaj sto kvadratnih metrov zemljišč.

Kot je še razložil Tomasetig, se je predmet trenutnih pogajanj začel rojevati pred desetletji, ko si je občina najprej prisvojila, nato pa prodala določena zemljišča, predvsem v Štivanu. Izkupiček od prodaj je ostal v posebnih skladih, kjer je čakal na boljše čase, občina tega dela svojega proračuna ni smela koristiti. V tem času so Medvejci ustanovili jusarski odbor, ki je uradno priznan kot odbor staroselcev. Z leti pa je prenehal delovati odbor za ločeno upravljanje jusarskega premoženja. »Institucije se obračajo na jus,« je Tomasetig dodal tudi o dejanskem priznavanju dela medvejskih jusarjev.

Istočasno pa obstajajo zemljišča, ki ostajajo vknjižena kot jusarska, a so se razvila drugače. Jusarska zemljišča morajo po zakonu biti namenjena le gozdarskim, pašniškim oziroma kmetijskim dejavnostim. Tomasetig pa je omenil primer ceste v bližini štivanskega vodovoda, ki je v dveh delih jusarska, v enem pa občinska. »Ta območja bomo predali občini, v zameno nam vrnejo denar,« je pristavil.