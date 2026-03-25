Alen Begić o sinu Tjašu, Sampdorii, Izoli, slovenski reprezentanci ...

Dvaindvajsetletni Tjaš Begić iz Izole je ta teden prvič prejel povabilo na zbor slovenske nogometne reprezentance. Selektor Boštjan Cesar je očitno opazil njegove dobre nastope v dresu Sampdorie. Za ta klub že dolgo navija Tjašev oče, Alen.

Vaš sin Tjaš je sezono začel pri A-ligašu Parmi in januarja prestopil k Sampdorii v B-ligo. Kdaj ste vi začeli navijati za klub iz Genove?

V osemdesetih, v obdobju Viallija in Mancinija. Predsednik je bil Paolo Mantovani, trener Vujadin Boškov.

Ste Sampdorio izbrali zaradi trenerja?

Prijatelji so navijali za velike klube, za katere pa jaz nisem gojil interesa. Moj oče, ki je igral nogomet in bil sodnik, je poznal trenerja Boškova, zato sem se odločil, da bom navijal za Sampdorio.

Ko se mu je leta 1989 pridružil Srečko Katanec je vaše navijanje verjetno postalo še bolj intenzivno.

Da. A ekipa me je močno prevzela že prej, njen nogomet je bil lep.

Daljši intervju lahko preberete v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika