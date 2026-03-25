Čezmejni avtobus bo še tesneje povezal Gorici

S prvim aprilom bo čezmejni avtobus še tesneje povezoval Gorici, saj bosta stroške za storitev skupaj krili slovenska in italijanska stran, ki se nadejata, da bi v prihodnosti storitev še dodatno razvili. Včeraj so ponovno izvajanje čezmejne linije avtobusnih prevozov med Gorico in Novo Gorico predstavili na goriški občini, kjer je navzoče nagovoril goriški župan Rodolfo Ziberna. Sledil je pozdrav novogoriškega župana Sama Turela, nakar sta tehnične vidike in novosti čezmejne linije pojasnila Enzo Volponi, direktor deželne službe za javni promet, mobilnost in logistiko, in pristojna deželna odbornica Cristina Amirante.

Lani 83.000 potnikov

Prvi čezmejni avtobusi so sicer Gorico in Novo Gorico povezali že leta 2002 po zamisli takratne goriške pokrajine, občin Gorica in Nova Gorica ter podjetij APT in Avrigo, medtem ko je lani skrb za vzpostavitev okrepljene čezmejne avtobusne linije ob priložnosti Evropske prestolnice kulture 2025 poskrbela Dežela Furlanija - Julijska krajina. »Med lanskim letom smo med Gorico in Novo Gorico peljali 83.000 potnikov, v letošnjih prvih treh mesecih se jih je nabralo že 18.000,«je povedal Volpato in pojasnil, da so se na podlagi dobri rezultatov odločili za nadgraditev storitve v sodelovanju s slovensko stranjo.

»Od prvega aprila naprej bosta tako za čezmejno linijo skrbela goriško prevozno podjetje APT in slovenski prevoznik Nomago,« je napovedal Volpato, ki je z ostalimi govorniki na včerajšnji predstavitvi opozoril, da čezmejna avtobusna povezava pomeni pomemben korak k nadaljnjemu povezovanju obeh Goric in utrjevanju skupnega čezmejnega prostora, ki se vse bolj razvija kot enoten življenjski, delovni in kulturni prostor. Linija bo potekala od avtobusne postaje v Novi Gorici po Erjavčevi ulici do novogoriške železniške postaje, nato pa preko meje do železniške postaje v Gorici. S tem bo zagotovljena pomembna povezava med središčema obeh mest in železniškima postajama na obeh straneh meje, kar dodatno krepi dostopnost in omogoča boljšo povezanost različnih oblik javnega prevoza. Iz Gorice v Novo Gorico bodo zagotovili šestnajst voženj, ravno toliko jih bo iz Nove Gorice v Gorico, tako da se jih bo na dan skupno nabralo 32.

Vse dni v letu razen petih

Vozni red bo zagotavljal približno 50-minutno frekvenco voženj, s posebnim poudarkom na povezavah, ki potnikom omogočajo prihode na delo in odhode z dela z obeh strani meje. Avtobusi bodo vozili vse leto, razen petih dni, in sicer 1. januarja, na veliko noč, 1. maja, 15. avgusta in 25. decembra. Ob slovenskih in italijanskih državnih praznikih ter ob nedeljah bodo prevozi potekali po nekoliko skrčenem voznem redu. Vozni red je bil, kolikor je bilo mogoče, prilagojen tudi prihodom in odhodom vlakov z goriške železniške postaje.

Cena vožnje ostaja nespremenjena, tako da bo še naprej znašala 1,70 evra. »Na voljo bo tudi celodnevna vozovnica, ki bo stala 3,40 evra,« je napovedal Volpato, ki je pojasnil, da si bosta stroške čezmejne linije razdelili italijanska in slovenska stran. »Dežela bo čezmejnemu avtobusnemu javnemu prometu namenila 300.000 evrov, medtem ko bo 800.000 evrov zagotovila za nadaljnjo železniško povezavo z goriško oz. novogoriško železniško postajo, do katerih pelje vlak, ki na Goriško prihaja iz Trevisa mimo Pordenona in Vidma,« je povedala Cristina Amirante.

Financiranje čezmejne avtobusne linije na slovenski strani bo začetno v celoti krila Mestna občina Nova Gorica, ki za prevoze namenja 104.000 evrov letno, v prihodnje pa si bo prizadevala za dogovor z državo o sofinanciranju linije.

V Novi Gorici bo pomemben korak k nadaljnji modernizaciji mestnega potniškega prometa sledil že junija, ko je predvidena dobava štirih novih električnih avtobusov za novogoriški mestni potniški promet. Tudi ta linija bo nato ustrezno usklajena s sistemom, ki povezuje obe mesti čez mejo, tako da bo prehod potnikov in njihovo potovanje čim bolj enostavno. Avtobusi bodo še naprej obarvani v barvno shemo Evropske prestolnice kulture, saj se je ta že uveljavila kot prepoznaven simbol posebne čezmejne linije, ki povezuje Slovenijo in Italijo.

»Na krilih Evropske prestolnice kulture in mobilnosti, ki smo jo takrat zagotavljali tudi s tem čezmejnim prevozom, nadaljujemo tudi v letu po Evropski prestolnici kulture. Posebej sem vesel, da smo se z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino uspeli dogovoriti za nadaljevanje tega avtobusnega povezovanja, nastalega prav zaradi Evropske prestolnice kulture in posebnega sporazuma med italijansko in slovensko državo. Zahvala gre Deželi Furlaniji - Julijski krajini, ki je v prvih štirih mesecih ta sistem financirala. S prvim aprilom pa tudi Mestna občina Nova Gorica prevzema svoj del financiranja sistema, ki bo še naprej povezoval obe mesti, pravzaprav obe železniški postaji in center Nove Gorice, ter na ta način tako domačinom kot obiskovalcem ponujal ekološki, trajnostni način prevoza po naših prelepih mestih,« je povedal Turel. Med predstavitvijo so tudi poudarili, da ponovna vzpostavitev čezmejne linije pomeni pomembno pridobitev z vidika trajnostne mobilnosti. Večja uporaba mestnega in čezmejnega javnega prometa namreč ne pomeni le boljše prometne povezanosti, temveč tudi manjšo prometno obremenitev in pomemben prispevek h kakovosti zraka v obeh mestih.