Za območji bazovskega šohta in Zarje se obetajo spremembe

Razprava o prihodnosti območja bazovskega šohta in športnega društva Zarja je dobila nov zagon. Tržaški občinski svetniški odbor za prostorsko načrtovanje je včeraj obravnaval predlog sklepa spremembe prostorskega akta, ki bi lahko preoblikoval rabo prostora. Sklep predvideva preureditev in razširitev površin, namenjenih javni rabi.

Predlog spremembe prostorskega načrta zajema dve območji: bazovski šoht z muzejskim središčem in Zarjin športni kompleks. Pred nedavnim je bil ta predlog sklepa predmet razprave v vzhodnokraškem rajonskem svetu, v katerem so se predstavniki levosredinske večine vzdržali glasovanja, ker so imeli pomisleke glede vključitve dveh tako različnih realnosti v isti urbanistični akt.

Na občini so pojasnili, da so pripravili en predlog sklepa spremembe prostorskega akta, ker dve območji ločuje le 200 metrov. Sprememba namembnosti zemljišč vključuje razširitev dokumentacijskega centra na območju bazovskega šohta ter ureditev parkirišča med spomenikom in območjem Zarje. Del teh površin je trenutno opredeljen kot kmetijsko zemljišče.

Drugi sklop posegov se nanaša na potencialno širitev športnega centra društva Zarja. Cilj celotne operacije je izboljšanje funkcionalnosti območja. Če bi se Zarja odločila za projekt širitve dejavnosti, bi po sprejetju spremembe prostorskega akta to lahko izpeljala brez težav.