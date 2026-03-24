V silovitem trčenju se je prekucnil avtomobil

Malo pred 14. uro je prišlo do silovite nesreče pri križišču v obliki črke H med državnima cestama 14 in 202, med Katinaro in Padričami. Osebni avtomobil znamke Peugeot naj bi po prvih navedbah ne spoštoval prednosti in trčil v avtomobil znamke Smart, ki je vozil po državni cesti 202. V trku se je smart prekucnil, potnika naj ne bi bila huje poškodovana. Voznik in sopotnik sta sama zapustila avtomobil, vseeno so ju oskrbovali reševalci.

Nesreča povzroča mnogo preglavic drugim udeležencem v prometu, saj je Padriški predor v smeri Benetk zaprt. Vsi, ki se torej peljejo po avtocestnem priključku iz Trsta proti Krasu oziroma Benetkam, so prisilno preusmerjeni prav po stari državni cesti 202, kjer gasilci odpravljajo posledice današnje nesreče. Točen potek nesreče preiskujejo karabinjerji.