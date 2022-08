3. septembra množičen shod za Wärtsilo

Boj za ohranitev delovnih mest tovarne ladijskih motorjev Wärtsilä pri Boljuncu se nadaljuje. Tržaški sindikati kovinarjev Fiom Cgil, Fim Cisl in Uilm Uil so danes dopoldne potrdili, da bo napovedana demonstracija proti odslovitvi 451 delavcev obrata in še enkrat toliko zaposlenih v povezanih dejavnostih potekala v soboto, 3. septembra. Shod se bo začel ob 17. uri na Trgu Ulpiano pri tržaškem sodišču, protestniki se bodo začeli zbirati ob 16.30. Od tod bodo krenili proti Trgu Oberdan in Ul. Carducci ter mimo Trga Goldoni in Korza Italia ter dosegli Veliki trg, kjer bodo tako kot na zadnji manifestaciji zbrane nagovorili tudi državni voditelji sindikatov kovinarjev.

Pokrajinski voditelji Alessandro Gavagnin (Fim), Marco Relli (Fiom) in Antonio Rodà (Uilm) so spet ponovili upanje, da bi to bila najbolj množična demonstracija doslej in bi pri njej sodelovalo celo mesto, še več ljudi kot na prejšnjih dveh shodih na Velikem oziroma Borznem trgu. Od finske multinacionalke bodo zahtevali, naj prekliče odločitev, ki je 14. julija pretresla širšo javnost, se pravi selitev proizvodnje »domov«, v mesto Vasa. Obenem pa hočejo, da bi italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj čim prej sklicalo nov vladni sestanek, saj po dveh mesecih (14. septembra) zapade rok za predložitev alternativnega poslovnega načrta. To pa še ni vse. Med soboto zvečer in nedeljo zjutraj v tržaškem pristanišču pričakujejo ladjo Uhl Fusion, na katero bi morali natovoriti 12 ladijskih motorjev, ki so jih izdelali v boljunški tovarni in bi jih morali dostaviti korejski družbi Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Sindikati so se zakleli, da do tega ne bo prišlo, dokler se dokončno ne reši vprašanje prihodnosti tovarne Wärtsilä. Ko se bo ladja izkrcala, so zato napovedali stavko.