4 Bellows 4 Tales ponuja nepozabno harmonikarsko izkušnjo

Za ljubitelje tanga. Pravzaprav za ljubitelje glasbe z veliko začetnico. Re5pirationes je čisto poseben harmonikarski koncert, ki ga ne gre zamuditi, zaradi prepletanja tradicije in izvirnih primesi, izjemnega gosta in glasbe (od Gardela do Piazzolle), ki ti seže v srce. Na koncerte v Ankaran, Trst in Ljubljano vabi harmonikarski kvartet 4 Bellows 4 Tales, s katerimi bo nastopila tudi legenda argentinskega tanga, Rodolfo Mederos.

Prvi od štirih koncertov niza bo že drevi na odru na plaži v Valdoltri ob 21.30 v organizaciji Primorskega poletnega festivala. Jutri in v nedeljo bodo harmonikarji protagonisti koncertov v gledališču Basaglia v Svetoivanskem parku ob 21. uri (karte so na voljo preko Ticketpointa in pri blagajni na dan koncerta), v petek pa v križevniški cerkvi v Križankah na Trgu Francoske revolucije ob 20. uri v sklopu 73. Festivala Ljubljana.

Štiri duše, en glasbeni dih

Koncertni projekt so si zamislili člani kvarteta 4 Bellows 4 Tales oziroma štirje vrhunski harmonikarji Stefano Bembi, Zoran Lupinc, Maurizio Marchesich in Imad Saletović (pred njim Polona Tominec). V sestav so se združili v času pandemije in marca lani ustanovili še istoimensko kulturno društvo.

»Štiri mehovi, štiri zgodbe. To smo mi: vsak od nas je opravil svojo akademsko, klasično pot, potem pa šel po svoje: Zoran se je odločil za diatonično harmoniko, učenje in pisanje metod učenja, Stefano se je približal etno glasbi, sam sem se osredotočil na argentinski tango in sodelujem s skupino Triestango, Imad pa se je usmeril v glasbo v orkestru,«je posamezne duše kvarteta opisal Marchesich. Štiri duše, ki so se na pobudo Stefana in Zorana združile in se v različnosti skladno spojile v nekaj unikatnega.